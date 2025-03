Domani la Gand-Wevelgem femminile. Italia a tre punte con Consonni, Balsamo e Longo Borghini

Punta ad un ruolo da protagonista l’Italia nella Gand-Wevelgem femminile di domani, corsa nella quale si allineano ai nastri di partenza Chiara Consonni, Elisa Balsamo e Elisa Longo Borghini, quello che, per usare un gergo calcistico, è un attacco a tre punte di assoluto valore. Continua la stagione delle Classiche del Nord anche per il ciclismo femminile. Si corre domani la quattordicesima edizione della classica belga, gara in linea che si disputa ogni anno nel mese di marzo nella regione delle Fiandre. Dal 2016 la Gand-Wevelgem fa parte del Women’s World Tour.

La gara prende il via da Ypres, partenza prevista alle 13:20, e si conclude a Wevelgem dopo 168,9 chilometri, arrivo stimato intorno alle 17:45. Ventiquattro le squadre presenti per un totale di 144 atlete che si daranno battaglia per decidere il nome di colei che succederà nell’albo d’oro a Lorena Wiebes, vincitrice dell’edizione 2024 davanti alle italiane Elisa Balsamo e Chiara Consonni.

Il disegno del tracciato propone un tracciato totalmente pianeggiante nei primi novanta chilometri per poi dare il via alle scalate dei muri. In rapida sequenza si succedono Scherpenberg, 1,4 km al 2,3%, Baneberg, 1 km al 6,6%, il Monteberg, 1km al 4,9%, e il Kemmelberg (dal versante Belvedère), 0.4km al 9.5%. La seconda scalata del Kemmelberg, questa volta dal versante di Ossuaire, rappresenta l’ultima difficoltà di giornata e lancia le atlete verso il finale di gara.

Il campo delle partecipanti propone al via la gran parte delle migliori esponenti del panorama internazionale. Lorena Wiebes, portacolori della Team SD Worx – Protime, parte con i favori del pronostico in quanto detentrice del titolo e reduce dal successo di giovedì nella Brugge-De Panne. L’olandese potrà contare sull’apporto della belga Lotte Kopecky, campionessa del mondo, che potrebbe svolgere un lavoro fondamentale in vista dell’arrivo allo sprint, o provare a giocarsi le proprie carte in caso di corsa più impegnativa. L’Italia punta su Elisa Longo Borghini, della UAE Team ADQ, e ripropone ai nastri di partenza il tandem Elisa Balsamo–Chiara Consonni. Le atlete, rispettivamente della Lidl-Trek e della CANYON//SRAM zondacrypto, sono reduci dal podio della Brugge-De Panne e sono pronte a giocarsi le proprie carte per provare a conquistare un successo di prestigio.