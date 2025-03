Speed skating, Takagi e Wennemars vincono sui 1000 ai Mondiali. 24° Bosa

All’Olympic Hall di Hamar, in Norvegia, si è aperta la terza giornata dei Mondiali 2025 di speed skating: ancora spazio agli sprinter, con i primi due titoli odierni assegnati che sono stati quelli sui 1000 metri, sia tra le donne che tra gli uomini, andati alla nipponica Miho Takagi ed al neerlandese Joep Wennemars. L’unico azzurro in gara è stato David Bosa, 24° ed ultimo nella gara maschile.

I 1000 metri maschili vedono la doppietta neerlandese con la vittoria di Joep Wennemars, primo col record della pista in 1:08.05, davanti al connazionale Jenning De Boo, medaglia d’argento in 1:08.21, a 0.16, mentre completa il podio lo statunitense Jordan Stolz, terzo in 1:08.26, a 0.21. L’unico azzurro al via, David Bosa, termina 24° ed ultimo in 1:11.40, a 3.35 dalla vetta.

I 1000 metri femminili, senza azzurre al via, vanno alla nipponica Miho Takagi, che conquista oro e titolo iridato con il crono di 1:14.75, andando a precedere due neerlandesi: piazza d’onore per Femke Kok, seconda in 1:14.98, a 0.23, gradino più basso del podio per Jutta Leerdam, terza in 1:15.05, a 0.30.