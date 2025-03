Speed skating, l’Italia abdica ai Mondiali, ma è ottimo argento nel team-pursuit

Arriva la prima medaglia per l’Italia ad Hamar, in Norvegia, sede dei Mondiali 2025 di speed skating: nella team pursuit maschile il titolo iridato va agli Stati Uniti, ma il terzetto azzurro centra l’argento, precedendo i Paesi Bassi, che salgono sul gradino più basso del podio.

Non riescono a difendere il titolo iridato Davide Ghiotto, Michele Malfatti ed Andrea Giovannini, che cedono nello scontro diretto agli Stati Uniti (Dawson/Lehman/Cepuran), i quali si mettono al collo la medaglia d’oro con il crono di 3:39.24, mentre gli azzurri terminano alla piazza d’onore in 3:41.17, a 1.93 dai nordamericani.

Conquistano invece la medaglia di bronzo i Paesi Bassi (Huizinga/Snellink/Bosker), terzi in 3:41.91, a 2.67 dall’oro ed a 0.74 dall’Italia, con gli azzurri che scavalcano i neerlandesi negli ultimi due giri. Molto distanti tutti gli altri Paesi, con il Giappone quarto in 3:44.79, a 5.55 dalla vetta.

Quinta piazza per il Belgio in 3:45.09, a 5.85, che precede la Cina per appena 0.01, con gli asiatici al sesto posto in 3:45.10, a 5.86, mentre si piazza settima la Francia in 3:45.16, a 5.92. Non conclude la prova la Norvegia padrona di casa a causa della caduta di uno dei componenti del terzetto in gara.