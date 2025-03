Speed skating, Serena Pergher ottava e David Bosa 23° sui 500 ai Mondiali

Si è chiusa la seconda giornata dei Mondiali 2025 di speed skating su singole distanze: ad Hamar, in Norvegia, sono stati protagonisti gli sprinter, con le gare sui 500 metri vinti dai neerlandesi Femke Kok e Jenning De Boo. In casa Italia ottavo posto per Serena Pergher e 23ma piazza per David Bosa.

Nei 500 metri femminili doppietta neerlandese con l’oro di Femke Kok, prima in 37.50, e l’argento di Jutta Leerdam, seconda in 37.69, a 0.19, mentre sale sul gradino più basso del podio la sudcoreana Min-Sun Kim, terza in 37.73, a 0.23. L’unica azzurra al via, Serena Pergher, centra un ottimo ottavo posto in 38.12, a 0.62 dalla vetta.

Nei 500 metri maschili titolo iridato con record della pista per il neerlandese Jenning De Boo, che trionfa in 34.24, riuscendo a battere gli statunitensi Jordan Stolz, secondo in 34.38, a 0.14, e Cooper Mcleod, terzo in 34.52, a 0.28. Termina 23°, ed ultimo tra coloro che hanno completato la prova, David Bosa, con il tempo di 35.65, a 1.41.