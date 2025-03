Speed skating, Italia ottava ed ultima nella team pursuit femminile dei Mondiali

Ad Hamar, in Norvegia, si è aperta la seconda giornata dei Mondiali 2025 di speed skating su singole distanze: nella team pursuit femminile l’oro è andato ai Paesi Bassi davanti al Giappone ed al Canada, mentre l’Italia ha chiuso all’ottavo ed ultimo posto.

Il terzetto dell’Italia, composto da Francesca Lollobrigida, Alice Marletti e Giorgia Aiello, con quest’ultima che, rispetto a quanto visto in Coppa del Mondo, ha sostituito Arianna Fontana, impegnata nei Mondiali di short track, ha chiuso le proprie fatiche in 3:07.45.

L’oro è andato ai Paesi Bassi (Beune/Rijpma-De Jong/Groenewoud) con il crono di 2:56.09, davanti al Giappone (Takagi/Sato/Horikawa), alla piazza d’onore in 2:58.55, a 2.46, ed al Canada (Blondin/Maltais/Weidemann), che è salito sul gradino più basso del podio in 3:00.74, a 4.65.

E’ rimasta ai piedi del podio la Germania, quarta in 3:01.27, a 5.18, davanti agli Stati Uniti, quinti in 3:02.25, a 6.16, alla Norvegia, sesta in 3:03.98, a 7.89, ed alla Cina, settima in 3:06.54, a 10.45, infine ha chiuso all’ottavo ed ultimo posto il terzetto azzurro, staccato di 11.36.