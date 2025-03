Filippo Ganna strabilia alla Tirreno-Adriatico: “Ero tranquillo, adesso un mese importante”

Filippo Ganna, della INEOS Grenadiers, vince, alla velocità media di 56,173 chilometri orari, la cronometro d’apertura dell’edizione 2025 della Tirreno-Adriatico, precedendo di 23″ lo spagnolo Juan Ayuso della UAE Team Emirates-XRG e conquista così la maglia azzurra di leader della classifica generale.

Ganna si prende così la rivincita sul corridore spagnolo che lo scorso anno lo aveva battuto per soli due secondi e vince la cronometro della corsa dei due mari per la quarta volta. Il ciclista piemontese sta utilizzando la Tirreno-Adriatico come test per entrare in forma dei prossimi importanti appuntamenti, a partire dalla Milano-Sanremo che sarà il suo primo grande obiettivo stagionale. Nel programma di Ganna è prevista, a metà del prossimo mese, la partecipazione alla Parigi-Roubaix, grande classica internazionale calendarizzata per il 13 Aprile.

Il corridore italiano, autore di una spettacolare progressione nella seconda parte, al termine della corsa, ai microfoni di Rai Sport HD, ha commentato il successo: “Ci siamo allenati tanto con la squadra in ritiro, abbiamo percorso tanti chilometri e nell’ultimo periodo abbiamo fatto diversi lavori con la bici da crono. Avevo tutti i numeri a mio favore”.

L’azzurro prosegue: “Ci aspetta ora un mese importante ed intenso. con diversi appuntamenti a cui tengo molto. Era importante arrivare qui tranquilli, direi che abbiamo centrato l’obiettivo. Negli ultimi giorni sono stato a casa ad aiutare mio padre con alcune faccende domestiche, ed appena arrivato in albergo ho chiesto al fisioterapista di sistemarmi braccia e gambe, perché ero distrutto“.