SPAZIALE Filippo Ganna: dominata la cronometro della Tirreno-Adriatico! Ottime risposte da Tiberi e Milan

Il riscatto è arrivato. La sfida in quel di Lido di Camaiore è la stessa della passata stagione, questa volta però il risultato non è lo stesso: Filippo Ganna vs. Juan Ayuso nella cronometro d’apertura della Tirreno-Adriatico 2025, il campione d’Italia però non si fa nuovamente battere dall’iberico e trova la vittoria numero quattro della carriera nella Corsa dei due Mari, la terza nella località della Versilia. Per lui ovviamente anche la prima Maglia Azzurra.

Dopo i due argenti tra Olimpiadi e Mondiali nella specialità nel 2024 il fenomeno della Ineos Grenadiers ha deciso di puntare tutto su questa stagione, magari concentrandosi sulle classiche. Ma le prove contro il tempo sono sempre il suo pane ed oggi l’ha dimostrato in modo devastante: nessuno è riuscito ad avvicinarsi, tempo mostruoso di 12.17 (56.125 km/h).

Alle sue spalle il già citato Ayuso (UAE Team Emirates – XRG): lo spagnolo dimostra la grandissima condizione in questo inizio di stagione, ma deve arrendersi di 23”. Terza piazza per il danese Johan Price-Pejtersen (Alpecin – Deceuninck), per lunghi tratti leader della gara. Quarto Antonio Tiberi (Bahrain-Victorious), che guadagna su tutti i rivali (a parte Ayuso) in classifica generale, quinto un eccellente Jonathan Milan (Lidl-Trek).

Nella top-10 anche Mattia Cattaneo (Soudal-QuickStep), settimo. In chiave graduatoria finale praticamente appaiati Pello Bilbao, Simon Yates, Giulio Ciccone e Jai Hindley, che perdono però tutti 30” da Ayuso. Domani la prima tappa in linea, probabile arrivo in volata.