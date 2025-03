LIVE Tirreno-Adriatico 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Ganna ci prova nella cronometro, attesa per Tiberi e Ciccone

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della prima tappa della Tirreno-Adriatico 2025. Si parte con la cronometro di Lido di Camaiore dalla lunghezza di 11.5 km completamente pianeggianti. Si percorreranno i lungomare di Camaiore e Viareggio, con l’intertempo posto proprio nel capoluogo di provincia ed una svolta ad U che unisce i due tratti rettilinei.

Cronometro dunque per specialisti con Filippo Ganna, con l’alfiere della INEOS Grenadiers già vincitore in due occasioni su queste strade. Occasione per incamerare secondi utili alla classifica generale per lo spagnolo Juan Ayuso, leader della UAE Team Emirates-XRG. Potrà ben figurare Jonathan Milan (Lidl-Trek), chiamato ad una prova di sostanza con gli sprint sullo sfondo che gli potranno regalare la maglia azzurra prima delle tappe montuose.

Uno-X-Mobility d’assalto con Magnus Cort e Soren Waereskjold, mentre il profilo della frazione d’apertura sembra sposarsi bene con le caratteristiche dell’olandese Maikel Zijlaard (Tudor Pro Cycling). Tra gli uomini di classifica che potranno sfruttare la crono da tenere in considerazione il canadese Derek Gee (Israel-Premier Tech), il francese Kevin Vauquelin (Arkèa-B&B-Hotels) e l’iberico Pello Bilbao (Bahrain-Victorious).

La prima tappa della Tirreno-Adriatico 2025 inizierà alle 12.40. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto dell’evento. Buon divertimento a tutti!