Federica Brignone con la borsa del ghiaccio: cosa è successo a La Thuile

A La Thuile, in Italia, si sta disputando il superG femminile valido per la Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino: con il pettorale numero 10 è scesa Federica Brignone, l’ultima atleta a prendere il via prima di una lunga interruzione a causa di un malore che ha colpito un addetto alla pista, poi portato via in elicottero.

L’azzurra è giunta al traguardo in terza posizione, a 0″39 dalla tedesca Emma Aicher, che è in testa con il crono di 57″89, davanti a Sofia Goggia, seconda a 0″06. Brignone ha commesso diverse sbavature, ed ha anche divelto una porta, contrattempo che le ha fatto perdere centesimi preziosi.

Brignone è stata poi ripresa all’arrivo al fianco del presidente della FISI Flavio Roda con una borsa del ghiaccio sulla mano destra a causa della botta subita: al momento non ci sono ulteriori notizie su eventuali problemi accusati dall’azzurra, ma si spera sia stato soltanto una mossa precauzionale.