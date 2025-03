Sci alpino, Brignone sogna il trionfo in casa a La Thuile. Resta l’incognita meteo

Dopo una due giorni nefasta per il maltempo e la moltissima neve caduta in pista, a La Thuile si spera di poter finalmente gareggiare. Il mancato svolgimento delle due prove ha portato la FIS a cancellare la discesa e a modificare ulteriormente il programma, spostando i due superG di un giorno (oggi e domani), tenendosi il sabato come data di scorta, considerando che anche quest’oggi le previsioni restano incerte. La speranza è quella che il meteo sia un po’ clemente in modo fa poter disputare regolarmente la gara odierna, dove tutta l’attenzione sarà ovviamente riposta su Federica Brignone, beniamina di casa, sempre più vicina a conquistare la sua seconda Coppa del Mondo generale.

Chiaramente la cancellazione di una gara è un vantaggio per Federica, che ricordiamo avere 322 punti di vantaggio su Lara Gut-Behrami, ma non c’è alcun dubbio che la stessa Brignone avrebbe voluto correre davanti ai suoi tifosi e che attenda con trepidazione proprio la gara odierna per rendere questa stagione ancora più magica. Infatti sarebbe un sogno per l’azzurra quello di conquistare matematicamente la sfera di cristallo davanti ai suoi tifosi e per farlo servirà mantenere il vantaggio su Gut-Behrami oltre i 300 punti, considerando la sicura assenza dell’elvetica nello slalom delle finali di Sun Valley.

Non solo la Coppa del Mondo generale, ma tra gli obiettivi di Brignone c’è assolutamente anche quella di superG. In testa alla classifica c’è Lara Gut-Behrami, che ha un vantaggio di 55 punti sull’azzurra. Federica sta vivendo un momento magico e conosce ogni mimino centimetro della pista 3 Franco Berthod e dunque ha la possibilità concreta di avvicinarsi all’elvetica, ma anche di superarla, soprattutto in caso di vittoria.

I fari sono puntati soprattutto su Brignone in casa Italia, ma c’è anche una Sofia Goggia, che ha certamente l’ambizione di cogliere almeno una vittoria in questo finale di stagione. Un successo che manca alla bergamasca da quasi due mesi (discesa di Cortina), con Goggia che può essere la mina vagante nel duello a distanza tra Brignone e Gut-Behrami, con cui ha già condiviso il podio nell’ultimo supergigante a Kvitfjell.

Attenzione alla neozelandese Alice Robinson, che sta trovando feeling con la velocità e che su una tale pista può assolutamente dire la sua. Tra le candidate al podio ci sono sicuramente la ceca Ester Ledecka, l’americana Lauren Macuga, le austriache Cornelia Huetter, Stephanie Venier e Mirjam Puchner e la tedesca Emma Aicher.