Brignone e Goggia si giocheranno la Coppa del Mondo di discesa alle finali. Le combinazioni e il terzo incomodo Huetter

Dopo la cancellazione della discesa libera femminile di La Thuile, in questa specialità resta in calendario una sola gara alla conclusione della stagione della Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino, ovvero quella delle Finali di Sun Valley.

Con 100 punti a disposizione per la classifica di specialità restano aritmeticamente in corsa tre atlete, ovvero Federica Brignone, prima a quota 384, l’austriaca Cornelia Huetter, seconda con 368, e Sofia Goggia, terza a quota 350.

Federica Brignone è certa di vincere la Coppa di specialità in caso di vittoria nell’ultima gara, ma potrebbe farlo anche non andando a punti, mentre Sofia Goggia dipenderà dai risultati delle sue avversarie (o della sola Brignone in caso di vittoria), ma deve comunque chiudere tra le prime sette per avere speranze.

FEDERICA BRIGNONE VINCE LA COPPA DI DISCESA SE…

Vince

Arriva seconda e Huetter non vince

Arriva terza, Huetter non arriva tra le prime due e Goggia non vince

Arriva quarta, Huetter non arriva tra le prime due e Goggia non vince

Arriva quinta, Huetter non arriva tra le prime due e Goggia non arriva tra le prime due

Arriva sesta, Huetter non arriva tra le prime tre e Goggia non arriva tra le prime due

Arriva settima, Huetter non arriva tra le prime tre e Goggia non arriva tra le prime due

Arriva ottava, Huetter non arriva tra le prime quattro e Goggia non arriva tra le prime due

Arriva nona, Huetter non arriva tra le prime quattro e Goggia non arriva tra le prime due

Arriva decima, Huetter non arriva tra le prime cinque e Goggia non arriva tra le prime due

Arriva undicesima, Huetter non arriva tra le prime cinque e Goggia non arriva tra le prime tre

Arriva dodicesima, Huetter non arriva tra le prime sei e Goggia non arriva tra le prime tre

Arriva tredicesima, Huetter non arriva tra le prime sei e Goggia non arriva tra le prime tre

Arriva quattordicesima, Huetter non arriva tra le prime sette e Goggia non arriva tra le prime tre

Arriva quindicesima, Huetter non arriva tra le prime sette e Goggia non arriva tra le prime tre

Arriva oltre la 15ma posizione, Huetter non arriva tra le prime 15 e Goggia non arriva tra le prime sette

SOFIA GOGGIA VINCE LA COPPA DI DISCESA SE…