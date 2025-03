Federica Brignone ha vinto la classifica dei premi in denaro! Dominio totale: le cifre dell’assegno

Federica Brignone ha matematicamente vinto la classifica dei premi della di sci alpino. Il Prize Money Ranking, ovvero la graduatoria stilata ufficialmente dalla Federazione Internazionale tenendo in considerazione tutti gli assegni guadagnati per i risultati conseguiti durante la stagione (Coppa del Mondo e Mondiali), vede al comando la fuoriclasse valdostana, che non può più essere scavalcata quando mancano sei gare al termine della stagione (tre superG, un gigante, una discesa libera, uno slalom).

La cancellazione della discesa a La Thuile ha reso la nostra portacolori irraggiungibile da parte della svizzera Lara Gut-Behrami, che è anche l’avversaria della 34enne per la conquista della Sfera di Cristallo: la Campionessa del Mondo di gigante può fare affidamento su 322 punti di vantaggio nei confronti dell’elvetica ed è davvero molto vicina al grande obiettivo, servirà un’ultima spallata per mettere le mani sul trofeo a cinque anni di distanza dalla prima apoteosi.

Federica Brignone ha guadagnato 586.100 franchi svizzeri (circa 610.200 euro) nel corso dell’inverno. Lara Gut-Behrami è ferma a 245.190 svizzeri: anche vincendo le sei gare rimanenti (ognuna vale 47.000 franchi) non potrebbe più raggiungere la sciatrice italiana al comando della classifica. Si tratta di un riconoscimento prestigioso e che certifica ulteriormente la caratura dell’annata agonistica interpretata dalla valdostana.

A fare cassa sono state soprattutto le nove vittorie in Coppa del Mondo, ognuna valsa 47.000 franchi, e la medaglia d’oro in gigante ai Mondiali (57.600 franchi), senza dimenticare i 36.000 franchi per l’argento iridato in superG. Di seguito la classifica dei premi di sci alpino vinta da Federica Brignone con sei gare di anticipo, ricordiamo che la conquista di una o più Sfere di Cristallo non conferisce bonus economici.

CLASSIFICA PREMI SCI ALPINO

1. Federica Brignone (Italia) 586.100 franchi svizzeri (circa 610.200 euro)

2. Lara Gut-Behrami (Svizzera) 245.190 (circa 255.300 euro)

3. Camille Rast (Svizzera) 243.500 (circa 253.500 euro)

4. Zrinka Ljutic (Croazia) 230.000 (circa 239.500 euro)

5. Sofia Goggia (Italia) 217.440 (circa 226.300 euro)