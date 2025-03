F1, Lando Norris: “Ho commesso un errrore all’ultima curva, ma abbiamo delle difficoltà”

Un venerdì sottotono per Lando Norris. Il grande favorito di questa stagione dovrà partire solo dalla terza fila in occasione della Sprint Race valida per il GP della Cina, seconda tappa del Mondiale 2025 di Formula 1 in scena questo fine settimana presso il circuito di Shanghai.

Nello specifico il pilota in forza alla McLaren si è piazzato al sesto posto con uno scarto di +0.544 rispetto ad un super Lewis Hamilton, pole-man in 1:30.849 davanti a Max Verstappen ed Oscar Piastri. Una volta arrivato in zona mista, il britannico ha commentato quanto fatto:

“Oggi ho commesso fatto un errore. Mi sono bloccato all’ultima curva perché ho toccato in cordolo. E tra l’altro non siamo stati abbastanza veloci. Le difficoltà con cui lottiamo si sono viste”, ha detto Norris.

Il nativo di Bristol ha inoltre aggiunto: “Stavo cercando di spingere un po’ troppo. La macchina è buona, probabilmente non abbastanza buona per la pole, ma possiamo stare avanti”.