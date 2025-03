F1, GP Cina 2025: orari Sprint e qualifiche 22 marzo, diretta Sky e TV8

Domani, sabato 22 marzo, il circuito di Shanghai ospiterà la Sprint e a seguire le qualifiche del Gran Premio di Cina 2025, valevole come secondo capitolo stagionale del Mondiale di Formula Uno. In programma dunque la prima delle sei gare brevi previste nel calendario di quest’anno, con i prossimi weekend Sprint che si terranno a Miami, in Belgio, in Texas, in Brasile ed in Qatar.

In palio i primi punti del fine settimana, con il vincitore della Sprint Race che si porterà a casa 8 punti iridati (7 il secondo, 6 il terzo, 5 il quarto e così via). Mini-gara del sabato che si disputa da regolamento sulla distanza indicativa dei 100 chilometri (a Shanghai sono 19 giri) e senza il cambio gomme obbligatorio. Riflettori accesi sul confronto diretto tra i top team McLaren, Ferrari, Red Bull e Mercedes, per avere finalmente un quadro più veritiero degli effettivi valori in campo.

La Sprint e le qualifiche del Gran Premio di Cina 2025 verranno trasmesse in diretta tv su TV8 (in chiaro), Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K, mentre la diretta streaming sarà visibile su tv8.it (gratis), Sky Go e NOW. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale di entrambe le sessioni con aggiornamenti costanti in tempo reale.

CALENDARIO SPRINT E QUALIFICHE GP CINA F1 2025

Sabato 22 marzo

Ore 4.00 Sprint a Shanghai (Cina) – Diretta tv su TV8, Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

Ore 8.00 Qualifiche a Shanghai (Cina) – Diretta tv su TV8, Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

PROGRAMMA GP CINA F1: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: TV8, Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K.

Diretta streaming: tv8.it, Sky Go e NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport.