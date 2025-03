F1, George Russell: “Antonelli impressionante. Il podio mi rende felice, ma McLaren è molto superiore”

George Russell comincia la stagione 2025 con un terzo posto nel Gran Premio d’Australia 2025, al termine di una gara pazza in cui è successo veramente di tutto tra pioggia, incidenti e Safety Car. Il britannico della Mercedes non ha commesso errori, approfittando del testacoda di Oscar Piastri sul bagnato con gomme slick e conquistando un podio prezioso alle spalle della McLaren di Lando Norris e della Red Bull di Max Verstappen.

“È stata una grande gara con il terzo posto. Credo che quando fai una gara come quella di Lando, avere il diluvio alla fine penso sia stato un incubo per lui. Gran lavoro anche di Kimi che è arrivato al quinto posto rimontando, ha fatto una gara davvero impressionante. Non eravamo forti questo weekend quindi arrivare sul podio mi rende molto felice, vedremo cosa riusciremo a fare la prossima settimana“, le parole a caldo del pilota inglese.

“Tra le condizioni più difficili che abbia mai visto: incidenti, partenza posticipata, altri incidenti e Safety Car. È stato divertente in realtà, è successo di tutto, speravo che quelli davanti commettessero errori. È stata una gara complicata, ma è la natura della Formula 1. La cosa importante è comunque aver conquistato la terza posizione al traguardo. Un weekend molto positivo per la Mercedes anche se devo dire che la McLaren sembra essere decisamente avanti“, aggiunge Russell nell’intervista post-gara.