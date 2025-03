F1, Kimi Antonelli: “Peccato per la penalità, ma è un risultato che non mi aspettavo”

Un debutto coi fiocchi. Kimi Antonelli, dopo una qualifica sfortunata, rimonta ben undici posizioni e chiude in quinta piazza il suo primo Gran Premio in Formula Uno. Il diciottenne emiliano della Mercedes si è reso protagonista di un recupero eccezionale sotto la pioggia, effettuando diversi sorpassi, approfittando degli errori altrui e sfruttando una strategia perfetta nei momenti chiave per ottenere un risultato di prestigio a Melbourne.

L’azzurro classe 2006 in realtà sarebbe arrivato quarto al traguardo, ma una sanzione per unsafe release ai box gli ha fatto perdere una posizione in favore di Alex Albon. “Sono molto contento. Peccato per la penalità perché comunque sarebbe stata una quarta posizione, un risultato che non mi sarei aspettato partendo 16°, anche se oggi con la pioggia sapevo che sarebbe potuto succedere di tutto“, il commento di Kimi ai microfoni di Sky Sport.

“Sono veramente contento di come è andata la gara ed il team ha fatto un grandissimo lavoro, perché mi ha guidato in una maniera straordinaria in tutte le condizioni, e oggi le abbiamo sperimentate proprio tutte. Sono contento di come abbiamo gestito il tutto e ora non vedo l’ora di gareggiare in Cina“, aggiunge il pilota di Casalecchio di Reno dopo il suo primo weekend di gara in F1.

Sul circuito di Albert Park la vittoria è andata alla McLaren di Lando Norris, che ha preceduto sul podio la Red Bull di un fenomenale Max Verstappen e la Mercedes di George Russell.