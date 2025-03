F1, Norris vince un caotico GP d’Australia. Antonelli stupisce, la Ferrari affonda

Gara pazza doveva essere, e gara pazza è stata. Il Gran Premio d’Australia 2025, condizionato da un meteo variabile, ha regalato colpi di scena a non finire tra pioggia, incidenti, sorpassi e Safety Car, ma alla fine è stato proprio il pole-man Lando Norris ad imporsi nel primo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno conquistando il quinto successo della carriera e cominciando nel migliore dei modi la sua corsa al titolo iridato.

McLaren ha sfoderato una prova di forza impressionante, dimostrando un passo superiore al resto della concorrenza soprattutto con gomme intermedie su pista umida, ma la doppietta è sfumata nelle battute conclusive con un testacoda del padrone di casa Oscar Piastri (poi 9°) nel momento in cui è arrivata la pioggia battente sul circuito di Albert Park quando stavano montando tutti le gomme slick.

In quella fase alcuni hanno provato l’azzardo, restando fuori e sperando in una Safety Car immediata, ma a conti fatti la strategia più giusta si è rivelata quella di fermarsi subito per passare alle intermedie. Secondo posto di platino per il campione del mondo in carica Max Verstappen, autore di una prestazione strepitosa con la Red Bull e l’unico in grado di mettere sotto pressione il team papaya.

Podio completato in terza piazza dalla Mercedes di un solido George Russell, autore di una prova senza sbavature, precedendo la Williams di un fantastico Alex Albon (4°, mentre il suo nuovo compagno di squadra Carlos Sainz è andato a sbattere a inizio gara in regime di Safety Car). Da applausi il debutto in F1 del diciottenne bolognese Kimi Antonelli, che ha rimontato dal 16° al 5° posto con la Mercedes perdendo la quarta posizione proprio all’arrivo in seguito ad una penalità di 5″ per unsafe release.

Epilogo da incubo per la Ferrari, che mastica amaro e non va oltre un ottavo posto con Charles Leclerc ed un decimo con Lewis Hamilton al termine di un GP negativo a livello prestazionale ed in cui anche la strategia ha lasciato a desiderare (per usare un eufemismo). Punti preziosi per Aston Martin e Sauber, con Lance Stroll 6° e Nico Hulkenberg 7°. Giunti al traguardo solamente 14 piloti su 20.

CLASSIFICA GP AUSTRALIA F1 2025

1 Lando Norris McLaren Leader

2 Max Verstappen Red Bull Racing +0.895

3 George Russell Mercedes +8.481

4 Alexander Albon Williams +12.773

5 Andrea Kimi Antonelli Mercedes +15.135 Penalizzato con 5″ per unsafe release

6 Lance Stroll Aston Martin +17.413

7 Nico Hulkenberg Kick Sauber +18.423

8 Charles Leclerc Ferrari +19.826

9 Oscar Piastri McLaren +20.448

10 Lewis Hamilton Ferrari +22.473

11 Pierre Gasly Alpine +26.502

12 Yuki Tsunoda Racing Bulls +29.884

13 Esteban Ocon Haas F1 Team +33.161

14 Oliver Bearman Haas F1 Team +40.351

RITIRATI

15 Liam LawsonRed Bull Racing – –

16 Gabriel Bortoleto Kick Sauber – –

17 Fernando AlonsoAston Martin – –

18 Carlos Sainz Williams – –

19 Isack HadjarRacing Bulls – –

20 Jack Doohan Alpine – –