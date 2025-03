F1, Andrea Kimi Antonelli: “C’è da lavorare sul giro secco, ma ho acquisito fiducia”

Un debutto leggermente contratto per Andrea Kimi Antonelli. L’italiano, da quest’anno in forza alla Mercedes, non è andato oltre la quattordicesima e la sedicesima posizione alle prove libere del GP D’Australia, primo appuntamento del Mondiale 2025 di Formula 1 in scena questa settimana presso il circuito di Albert Park.

Il nativo di Bologna nello specifico in occasione della prima uscita ha accusato una differenza di +1.138 rispetto a un convincente Lando Norris, risultato il più veloce con il tempo di 1:17.252. In FP2 invece il classe 2006 si è dovuto accontentare di uno scarto di +1.195 su Charles Leclerc, leader in 1:16.439.

Giunto in mixed zone, Antonelli ha analizzato la sua prestazione, vedendo il bicchiere mezzo pieno: “Penso che sia stata una giornata abbastanza positiva. C’è del lavoro da fare sul giro secco, solo per mettere le gomme nella finestra giusta. Ma nel complesso mi sono sentito abbastanza bene”, ha detto il pilota.

L’emiliano ha quindi chiosato: “Ho fatto un piccolo errore alla fine, ma nel complesso penso di aver acquisito fiducia, sempre più fiducia giro dopo giro. E penso che il long run sia stato piuttosto positivo oggi in vista di domani“.