Atletica, Miltiadis Tentoglou rinuncia agli Europei Indoor: Furlani grande favorito nel lungo

Miltiadis Tentoglou non parteciperà agli Europei Indoor di atletica, che andranno in scena ad Apeldoorn (Paesi Bassi) dal 6 al 9 marzo. Il fuoriclasse greco del salto in lungo si è chiamato fuori all’ultimo minuto a causa di uno stato influenzale e non potrà andare a caccia del quarto titolo continentale consecutivo in sala. Il 26enne si sarebbe presentato in pedana come uno dei favoriti per le medaglie e avrebbe cercato di ribadire il proprio status di campione di tutto, visto che nelle ultime due stagioni ha vinto l’oro alle Olimpiadi di Parigi 2024, ai Mondiali di Budapest 2023, ai Mondiali Indoor di Glasgow 2024, agli Europei di Roma 2024, agli Europei Indoor di Istanbul 2023.

Il fenomenale ellenico non aveva ancora vinto una gara in stagione e nel World Indoor Tour non era riuscito a brillare come ci si aspetta da un talento del suo calibro, ma nel grande appuntamento avrebbe avuto la possibilità di piazzare la sua zampata. Non si consumerà dunque l’attesissimo duello con il nostro Mattia Furlani, che lo aveva battuto qualche settimana fa a Torun per la prima volta in carriera, marcando tra l’altro la miglior prestazione mondiale stagionale (8.37 metri).

Mattia Furlani, bronzo ai Giochi nonché argento iridato in sala e argento continentale all’aperto, sembrava avere qualcosa in più del veterano della disciplina e dopo la comunicazione di questa assenza sarà ancora di più il favorito per la conquista della medaglia d’oro. A questo punto gli avversari di riferimento del talentuoso laziale saranno soprattutto lo svedese Thobias Montler e il bulgaro Bozhidar Saraboyukov. L’Italia ha fatto festa in questa specialità agli Europei soltanto con Andrew Howe nel 2007, ma non vanno dimenticati l’argento e i due bronzi di Giovanni Evangelisti.