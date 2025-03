Mattia Furlani si presenterà con grandi ambizioni agli Europei Indoor che andranno in scena ad Apeldoorn (Paesi Bassi) dal 6 al 9 marzo: sarà inevitabilmente il grande favorito nella gara di salto in lungo visto quanto si è visto durante l’inverno, culminato con il gran balzo da 8.37 metri firmato a Torun. Il volo in Polonia rappresenta la miglior prestazione mondiale stagionale ed è un eccezionale biglietto da visita per il giovane fuoriclasse laziale, che vuole salire sul gradino più alto del podio dopo essersi reso protagonista di un fantastico 2024 (argento ai Mondiali Indoor e agli Europei di Roma, bronzo alle Olimpiadi di Parigi 2024).

Il fresco 20enne (ha spento le candeline lo scorso 7 febbraio) ha battuto il greco Miltiadis Tentoglou proprio a Torun, quasi come se fosse un passaggio di testimone. Il Campione Olimpico, del mondo e d’Europa, in stagione mai oltre 8.05, è stato sconfitto per la prima volta in carriera dell’azzurro, che spera di ripetersi in una manifestazione vinta già tre volte dal fenomenale ellenico. Il giovane laziale, che con i due successi ottenuti nelle ultime settimane si è meritato il trionfo nella classifica del World Indoor Tour, dovrà stare ben attento al potenziale colpo dello scorpione del suo rivale più accreditato.

Mattia Furlani vanta il miglior salto di sempre per un italiano in sala (proprio il già citato 8.37), ma chissà che non possa spingersi oltre e andare ad attaccare il record nazionale assoluto detenuto da Andrew Howe con lo storico 8.47 dei Mondiali 2007. Gli altri rivali di riferimento saranno lo svedese Thobias Montler (tre volte argento continentale al coperto) e il bulgaro Bozhidar Saraboyukov (grande rivale di Furlani nelle categorie giovanili), senza sottovalutare gli spagnoli Jaime Guerra e Lester Lescay (8.35 per l’ex cubano la scorsa estate all’aperto). L’Italia ha vinto questa gara solo una volta: fu Andrew Howe a imporsi nel 2007, pochi mesi prima dell’argento iridato outdoor.