Dove vedere in tv Bergamo-Conegliano oggi, A1 volley femminile: orario gara-2, programma, streaming

Conegliano a caccia della vittoria stagionale numero 45, Bergamo di un mezzo miracolo. Lo scenario, alla vigilia di gara 2 dei quarti di finale dei playoff scudetto di Serie A1 femminile è questo. Da una parte una corazzata apparentemente invincibile come quella veneta, dall’altra la rivelazione della prima parte della stagione che è arrivata al finale con un pizzico di fiatone e che concentrerà tutte le energie rimaste per cercare l’impresa, che sulla carta appare impossibile.

La Prosecco Doc Imoco Conegliano in settimana ha sbrigato la pratica quarti di finale della Champions League, battendo 3-0 come all’andata, tra le mura amiche le polacche del Resovia. Una vittoria che ha fatto spendere tutto sommato poche energie alla formazione di Santarelli e che ha regalato l’accesso alla final four dove Wolosz e compagne affronteranno per l’ennesima volta Milano. Il desiderio della squadra veneta è sistemare in fretta anche la questione quarti di finale playoff per potersi concentrare sulla semifinale che presenterà la sfida con Novara (più probabile) o con Chieri.

Bergamo, invece, non vince da due mesi esatti. L’ultimo successo risale al 15 gennaio scorso quando superò con un secco 3-0 Roma tra le mura amiche, poi nove sconfitte a fila che hanno fatto scendere le orobiche all’ottavo posto in classifica (dal sesto raggiunto a inizio gennaio) e hanno permesso a Bergamo di portarsi sull’1-0 nella serie dei quarti di finale dei playoff. Per la squadra di Parisi è l’ultima possibilità di chiudere in bellezza una stagione comunque positiva che per due terzi di stagione ha visto la squadra bergamasca giocarsela spesso alla pari con le big del campionato.