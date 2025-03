Dove vedere Conegliano-Bergamo oggi in tv, A1 volley femminile: orario gara-1 playoff, programma, streaming

Oggi domenica 9 marzo (ore 16.00) si gioca Conegliano-Bergamo, gara-1 dei quarti di finale dei playoff scudetto di volley femminile. Le Campionesse d’Italia incominciano la difesa del titolo conquistato lo scorso anno e inizieranno la post-season di fronte al proprio pubblico del PalaVerde di Treviso, impegnate in un intrigante confronto le orobiche. Ricordiamo che la serie è al meglio delle tre partite: chi ne vince due si qualifica alla semifinale da disputare contro la vincente di Novara-Chieri.

La corazzata veneta, reduce dal successo nell’andata dei quarti di Champions League contro il Developres Resovia, partirà con tutti i favori del pronostico e desidera proseguire la propria striscia di imbattibilità, attualmente a quota 46 vittorie. Le lombarde stanno affrontando un periodo molto difficile dal punto di vista agonistico e sono scivolate progressivamente indietro nella classifica della regular season, conclusa in ottava posizione.

Coach Daniele Santarelli potrà fare affidamento sull’opposto Isabelle Haak, sulle schiacciatrici Gabi e Zhu Ting, sulle centrali Sarah Fahr e Cristina Chirichella, sul libero Monica De Gennaro. Bergamo cercherà di impensierire le Campionesse d’Europa e del mondo con Ailama Cese Montalvo Michaela Mlejnkova, Vittoria Piani.

Guarda Conegliano-Bergamo su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Conegliano-Bergamo, gara-1 dei quarti di finale dei playoff scudetto di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN e VBTV, in diretta live testuale su OA Sport, non è prevista la diretta televisiva.

CALENDARIO CONEGLIANO-BERGAMO VOLLEY OGGI

Domenica 9 marzo

Ore 16.00 Prosecco Doc Imoco Conegliano vs Bergamo – Diretta streaming su DAZN e VBTV

PROGRAMMA CONEGLIANO-BERGAMO VOLLEY: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: DAZN e VBTV, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.