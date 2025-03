Conegliano-Novara oggi in tv, A1 volley femminile 2025: orario gara-1 semifinale, programma, streaming

Oggi sabato 22 marzo (ore 18.00) si gioca Conegliano-Novara, gara-1 della semifinale dei playoff scudetto di volley femminile. Incomincia l’intenso confronto al meglio delle cinque partite, accede all’atto conclusivo la formazione che vincerà cinque incontri: da una parte la dominatrice della regular season e imbattuta durante l’intera annata agonistica, dall’altra la compagine piemontese che ha trascinato al tie-break la corazzata veneta durante il match di ritorno disputato in Serie A1.

Le Campionesse d’Italia, d’Europa e del mondo hanno regolato Bergamo in due incontri e partiranno con tutti i favori del pronostico contro la Igor, che è dovuto ricorrere al tie-break di gara-3 per riuscire ad avere la meglio nei confronti di Chieri. Le Pantere potranno godere del sostegno del sempre caldo pubblico del PalaVerde di Treviso e hanno potuto usufruire di una settimana piena di riposo, mentre le Zanzare sono scese in campo mercoledì sera per l’ultimo confronto dei quarti di finale.

Conegliano si affiderà alla bomber Isabelle Haak, alla palleggiatrice Joanna Wolosz, alle schiacciatrici Zhu Ting e Gabi, alle centrali Sarah Fahr e Cristina Chirichella, al libero Monica De Gennaro. Novara farà leva sulle attaccanti Tatiana Tolok, Lina Alsmeier, Mayu Ishikawa sotto la guida di Francesca Bosio, con Maja Aleksic e Sara Bonifacio al centro. Ricordiamo che gara-2 si disputerà sabato 29 marzo (ore 17.00), nel frattempo Novara giocherà la finale d’andata della CEV Cup contro l’Alba Blaj.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Conegliano-Novara, gara-1 della semifinale scudetto di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su RaiSportHD; in diretta streaming su Rai Play, VBTV, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO CONEGLIANO-NOVARA VOLLEY OGGI

Sabato 22 marzo

Ore 18.00 Semifinale playoff scudetto, gara-1: Prosecco Doc Imoco Conegliano vs Igor Gorgonzola Novara – Diretta tv su RaiSportHD

PROGRAMMA CONEGLIANO-NOVARA VOLLEY: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; VBTV e DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.