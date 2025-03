Volley femminile, Conegliano liquida Bergamo. Milano e Scandicci in semifinale con il brivido

Conegliano, Milano e Scandicci si sono qualificate alle semifinali dei playoff scudetto di volley femminile. Le tre squadre più accreditate nella corsa verso il titolo hanno chiuso sul 2-0 le serie dei quarti di finale: dopo essersi imposte per 3-0 di fronte al proprio pubblico nelle sfide di settimana scorsa, oggi sono riuscite ad avere la meglio anche in trasferta e a proseguire così la propria avventura senza dover ricorrere alla bella di spareggio. Scandicci e Milano si affronteranno al prossimo turno, mentre Conegliano attende la vincente di Novara-Chieri.

Conegliano ha sconfitto Bergamo con un secco 3-0 (25-13; 25-21; 25-19), mostrando ancora una volta i muscoli con totale disinvoltura. Le Pantere hanno tenuto a bada le flebili velleità delle orobiche nel secondo e nel terzo set, prolungando così la propria imbattibilità. A trascinare le Campionesse d’Italia, d’Europa e del mondo sono state l’opposto Isabelle Haak (11 punti) e la centrale Cristina Chirichella (11 punti, 6 muri), affiancata in reparto da Sarah Fahr (9). Da annotare anche la prova delle schiacciatrici Khalia Lanier (9) e Gabi (8), turno di riposo per Zhu Ting. Il libero Monica De Gennaro ha toccato il record assoluto di presente in Serie A1 (631), superando il record di Francesca Piccinini. Alle padrone di casa non è bastata Vittoria Piani (14).

Scandicci si è resa protagonista di una grande rimonta sul campo di Busto Arsizio, risalendo da 0-2 e 1-4, e poi recuperando da 3-7 nel tie-break, annullando cinque match-point nell’infinita serie ai vantaggi prima di firmare un micidiale uno-due che ha chiuso i conti. Prestazione sopra le righe da parte dell’opposto Ekaterina Antropova (32 punti), in doppia cifra anche le schiacciatrici Camilla Mingardi (13) e Britt Herbots (11), le centrali Ana Carolina Da Silva (11, 4 muri) e Linda Nwakalor (11) sotto la regia di Maja Ognjenovic. Alle Farfalle non sono bastate Rebecca Piva (25), Josephine Obossa (22) e Laura Kunzler (20).

Anche Milano si è dovuta prodigare in una rimonta dopo essere finita sotto per 1-2 nella tana di Vallefoglia, poi le vice campionesse d’Europa hanno alzato il ritmo e sono riuscite a imporsi al tie-break, sospinte dalla bomber Paola Egonu (24 punti), dalla schiacciatrice Myriam Sylla (13 punti), dalla centrale Hena Kurtagic (13 punti, 8 muri) affiancata da Anna Danesi (7 punti, 3 muri), 8 punti anche per la palleggiatrice Alessia Orro e per il martello Elena Pietrini, che sta tornando ad avere spazio. Tra le fila marchigiane le migliori sono state Simone Lee (24) ed Erblira Bici (16).

RISULTATI SERIE A1 VOLLEY FEMMINILE OGGI

Bergamo vs Prosecco Doc Imoco Conegliano 0-3 (12-25; 21-25; 19-25)

Megabox Ond. Savio Vallefoglia vs Numia Vero Volley Milano 23 (16-25; 25-20; 25-18; 16-25; 12-15)

Eurotek Uyba Busto Arsizio vs Savino Del Bene Scandicci 2-3 (25-19; 25-22; 23-25; 20-25; 20-22)

TABELLONE PLAYOFF SCUDETTO VOLLEY FEMMINILE

[1] Conegliano vs [8] Bergamo 2-0

[4] Novara vs [5] Chieri 1-0

[2] Milano vs [7] Busto Arsizio 2-0

[3] Scandicci vs [6] Busto Arsizio 2-0