Come cambia Conegliano dopo lo scudetto? Il volley mercato si infiamma, tra arrivi e partenza. E Milano…

Conegliano si è laureata Campione d’Italia per l’ottava volta consecutiva e ha conquistato il nono scudetto della propria storia, portandosi a due lunghezze dallo storico record della Teodora Ravenna. La corazzata veneta ha prolungato il proprio dominio sul volley tricolore e nel weekend del 2-3 maggio andrà a caccia della Champions League in quel di Istanbul, cercando di confermarsi Campione d’Europa dopo il trionfo di dodici mesi fa.

La stagione si concluderà al termine della Final Four della massima competizione continentale, ma intanto il volley mercato si sta già scaldando e si inizia a pensare alla prossima annata agonistica, che inizierà a ottobre dopo gli Europei (dove tra l’altro verrà messo in palio un pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028). Le Pantere saranno sempre guidate da coach Daniele Santarelli, che ha un contratto fino al 2027 al pari del libero Monica De Gennaro e dell’opposto Isabelle Haak, mentre la schiacciatrice Gabi ha rinnovato fino al 2029.

Dovrebbero rinnovare anche la palleggiatrice Joanna Wolosz, il martello Zhu Ting, la centrale Sarah Fahr e nei fatti la formazione titolare non dovrebbe mutare, anche se circolano voci riguardo a un possibile saluto da parte della centrale Cristina Chirichella. Sembrano essere in uscita anche il martello Nika Daalderop (al THY Istanbul) e la centrale Marina Lubian (o a Chieri o all’Eczacibasi Istanbul), mentre sul fronte delle entrate si parla della schiacciatrice Julia Bergmann (dal THY Istanbul) e della centrale Anastasia Cekulaev (da Chieri).

Milano ha perso la finale scudetto contro Conegliano ed è stato eliminato dal VakifBank Istanbul nei quarti di finale della Champions League, dunque chiuderà la stagione con solo la Supercoppa Italiana in bacheca. Il sodalizio lombardo ci riproverà il prossimo anno ripartendo da certezze come l’opposto Paola Egonu e la centrale Anna Danesi, in attesa della conferma dei rinnovi per le schiacciatrici Rebecca Piva e Khalia Lanier, la centrale Hena Kurtagic, la palleggiatrice Francesca Bosio e il libero Eleonora Fersino.

Alla corte di coach Stefano Lavarini (che dovrebbe rimanere) approderà il promettente martello giapponese Yoshino Sato (dal NEC Red Rockets Kawasaki), mentre in uscita si parla della schiacciatrice Elena Pietrini (a Bergamo?) e dell’opposto Vita Akimova (al Galatasaray?), con il possibile arrivo dell’attaccante cinese Wu Mengjie dal Jiangsu.