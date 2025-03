Calendario playoff A1 basket femminile 2025: tabellone, date, accoppiamenti dai quarti alla finale

Si è chiusa la regular season della Serie A1 2024-2025 di basket femminile: definito il tabellone dei play-off, ai quali si sono qualificate le prime otto classificate. I quarti di finale si giocheranno al meglio delle tre partite, mentre semifinali e finali si giocheranno al meglio delle cinque sfide.

Schio, impegnata nell’Eurolega, inizierà con qualche giorno d’anticipo, scendendo in campo già domenica 30 marzo, mentre gli altri quarti di finale scatteranno mercoledì 2 aprile, quando invece le scledensi e Battipaglia disputeranno già gara-2.

La vincente di Schio-Battipaglia affronterà nelle semifinali, previste da mercoledì 16 aprile, la vincente di Derthona-San Martino di Lupari, mentre dall’altra parte del tabellone si affronteranno la vincente di Campobasso-Sesto San Giovanni e la vincente di Venezia-Faenza. Finale scudetto da venerdì 2 maggio.

TABELLONE PLAYOFF SERIE A1 BASKET FEMMINILE

QUARTI DI FINALE

Q1 Famila Wuber Schio (1) vs O.ME.P.S. Battipaglia (8)

Q2 Autosped G BCC Derthona Basket (4) vs Alama San Martino di Lupari (5)

Q3 La Molisana Magnolia Campobasso (3) vs Geas Sesto San Giovanni (6)

Q4 Umana Reyer Venezia (2) vs E-Work Faenza (7)

SEMIFINALI

S1 vinc. Q1-vinc. Q2

S2 vinc. Q3-vinc. Q4

FINALE SCUDETTO

F1 vinc. S1-vinc. S2

DATE PLAY-OFF

QUARTI DI FINALE

(Sequenza: casa-fuori-casa)

• GARA 1 – mercoledì 2 aprile

• GARA 2 – domenica 6 aprile

• EV. GARA 3 – giovedì 10 aprile

DATE SCHIO-BATTIPAGLIA

• GARA 1 – domenica 30 marzo

• GARA 2 – mercoledì 2 aprile

• EV. GARA 3 – sabato 5 aprile

SEMIFINALI

(Sequenza: casa-casa-fuori-fuori-casa)

• GARA 1 – mercoledì 16 e giovedì 17 aprile

• GARA 2 – venerdì 18 e sabato 19 aprile

• GARA 3 – martedì 22 aprile

• EV. GARA 4 – giovedì 24 aprile

• EV. GARA 5 – domenica 27 aprile

FINALE SCUDETTO

(Sequenza: casa-casa-fuori-fuori-casa)

• GARA 1 – venerdì 2 maggio

• GARA 2 – domenica 4 maggio

• GARA 3 – giovedì 8 maggio

• EV. GARA 4 – sabato 10 maggio

• EV. GARA 5 – martedì 13 maggio