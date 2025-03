Milano crolla in casa con il Barcellona. L’Eurolega dell’Olimpia è quasi finita

L’Olimpia Milano fallisce la partita più importante della sua Eurolega. In quello che era uno scontro diretto da dentro o fuori, la squadra di Messina crolla in casa per 98-88 contro il Barcellona e praticamente mette la parola fine al suo cammino europeo. Milano ha ancora qualche minima chance di accedere al Play-In, ma deve vincere le prossime due sfide (Virtus e Baskonia) e poi sperare in una di risultati favorevoli. Si chiude una doppia settimana da incubo per Milano, con le due sconfitte con Real e Barcellona che sono probabilmente decisive per il futuro dell’Olimpia.

A Milano non bastano i 28 punti di Nikola Mirotic, che sfiora la doppia doppia con 9 rimbalzi. Ci sono anche 18 punti per Shields e 14 per Mannion, con il play azzurro che ha segnato quasi a partita finita. Il Barcellona ha fenomenale Dario Brizuela da 27 ed un Kevin Punter da 23 punti, ma grandissima prestazione anche dell’azzurro Dame Sarr che firma 13 punti in 17 minuti.

Penarroya sceglie in quintetto Sarr e il giovane azzurro ripaga subito la fiducia propiziando con quattro il parziale di 7-0 del Barcellona. Nonostante l’ormai solito disastro inizio, Milano riesce a reagire e trova il vantaggio con un sottomano di Tonut (11-9). Caruso si fa trovare pronto dalla panchina ed insieme a Mirotic spinge l’Olimpia sul +5 (19-14). Il finale di quarto, però, è tutto di marca spagnola, con il Barcellona che chiude avanti di quattro alla prima sirena (25-21).

L’inizio del secondo quarto è un festival delle triple per il Barcellona con Punter e Brizuela e gli ospiti toccano il +9 (34-25). Mirotic prova a scuotere l’Olimpia, ma nuovamente lo scatenato Brizuela fa malissimo alla difesa milanese (39-30). Shields riavvicina Milano, ma un clamoroso Dame Sarr segna sei punti in pochi secondi e fa volare il Barcellona addirittura sul +15 (50-35). Milano ha una timida reazione, ma chiude un primo tempo subendo addirittura 55 punti (55-44).

Sarr riprende da dove aveva finito e mette la tripla dall’angolo del +14 (61-47). Milano si aggrappa a Mirotic e Shields, arrivando sul -8. Sembra essere un buon momento per la squadra di Messina ed invece Kevin Punter fa malissimo nuovamente alla sua vecchia squadra con due triple incredibili. Il finale di quarto si chiude amaramente per l’Olimpia con anche un dubbio antisportivo fischiato a Ricci, con il Barcellona che si presenta negli ultimi dieci minuti avanti 74-63.

Messina incredibilmente lascia in panchina Mirotic e Shields, proponendo un quintetto con addirittura Flaccadori (mai entrato), Caruso (pochissimi minuti nel primo quarto), Brooks (disperso anche lui nella panchina milanese) e il Barcellona trova una serie di canestri che fanno sprofondare l’Olimpia sul -22 (87-65). Milano ha una reazione d’orgoglio e arriva clamorosamente sul -8 e anche con la possibilità di tirare con Ricci da solo per il -5. Sull’errore del capitano milanese finisce definitivamente tutto, con il Barcellona che espugna il Forum per 98-88, con la tripla di Tonut sulla sirena che salva la differenza canestri, ma praticamente del tutto inutile.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

EA7 EMPORIO ARMANI MIALNO – FC BARCELLONA 88-98 (21-25, 23-30, 19-19, 25-24)

Milano: Dimitrijevic, Mannion 14, Tonut 5, Bolmaro 6, Brooks, LeDay 7, Ricci 3, Flaccadori, Caruso 7, Shields 18, Mirotic 28, Gillespie

Barcellona: Punter 25, Anderson 1, Sarr 13, Brizuela 27, Satoransky 3, Hernangomez 3, Fall 7, Abrines, Parker 10, Keita, Parra 9, Villar