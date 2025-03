Basket, l’Olimpia perde Causeur per la sfida decisiva col Barcellona

Brutte notizie per Ettore Messina alla vigilia della sfida da dentro o fuori di Eurolega all’Unipol Forum di Assago contro il Barcellona in programma questa sera. L’Olimpia Milano, infatti, dovrà fare a meno di Fabien Causeur, con l’esperto giocatore biancorosso fermato dall’infortunio subito alla schiena a Madrid due giorni fa.

Un’assenza prevedibile, con il giocatore che si era accasciato a terra nella parte finale del match perso contro il Real Madrid per un problema probabilmente muscolare. Lo scrive l’ufficio stampa della società nella presentazione al match di questa sera, evidenziando come “l’Olimpia giocherà senza Fabien Causeur che si è bloccato alla schiena nel finale della gara di Madrid”.

Quella di Causeur è la seconda assenza certa per l’EA7 Emporio Armani Milano, che ormai da tempo gioca senza l’apporto di Josh Nebo, con Ettore Messina che spera di recuperare il suo centro almeno per la parte finale della stagione. Non al top neanche il Barcellona, che si presenta a Milano senza Jan Vesely, Nicolas Laprovittola, Juan Nunez e senza Chimezie Metu, infortunatosi gravemente nell’ultimo turno di Eurolega. Ci sarà, invece, l’ex Kevin Punter, che all’andata mise in difficoltà Milano, nonostante il netto successo dell’Olimpia.

“Affrontiamo una squadra esplosiva in attacco grazie alle sue guardie e all’energia di un giocatore come Jabari Parker per fare un esempio. Contro questo tipo di squadra, presentare una difesa all’altezza del livello della competizione dell’importanza che riveste una partita probabilmente decisiva, è essenziale per aumentare le chance di imporsi” le parole di Messina alla vigilia.