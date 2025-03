Basket femminile, Serie A1: Battipaglia ai playoff, Brixia Brescia ai playout

Si è disputata questa sera l’ultima giornata della stagione regolare della Serie A1 di basket femminile e con quasi tutte le sentenze già scritte gli occhi erano puntati su Brescia, dove il Brixia si giocava un posto nei playoff ospitando Schio. Con Battipaglia che riposava, ma che attendeva la verità sul proprio destino. Ecco come è andata.

Deve vincere il Brixia Brescia, ma parte subito forte Schio, che vuole chiudere la stagione con 19 su 20 e nel primo quarto vola via subito sul 15-21. E non cambia la musica nel secondo quarto, con le venete che corrono e le lombarde sono costrette a inseguire sul 34-48 con cui si va al riposo. E con il terzo quarto che vede Schio non alzare il piede dall’acceleratore il match condanna il Brixia Brescia ai playout, con Schio che vince 61-80.

Non aveva nulla da dire alla stagione regolare, ma l’altro big match di giornata era Campobasso-Venezia, terza e seconda forza del campionato. E dopo un primo quarto equilibrato è Venezia a scattare e mettere un parziale che manda le squadre al riposo sul 20-32. E non cambia la musica nella ripresa, con la Reyer che si conferma seconda forza del campionato vincendo 51-59.

Era quasi un warm-up in vista dei playoff Tortona-Faenza e il primo tempo è dai due volti, con Faenza che parte fortissimo, va velocemente in doppia cifra di vantaggio, ma nel secondo quarto le padrone di casa ricuciono e vanno al riposo avanti 31-30. Non si sblocca l’equilibrio nel terzo quarto, ma poi è Faenza a provare lo strappo decisivo, non reagisce Tortona e Faenza si impone 64-74.

Le altre due sfide di giornata vedevano due formazioni ormai certe dei playoff ospiti di due squadra già condannate a giocarsi la salvezza nei playout. E a Villafranca di Verona in campo sono scese l’Alpo – a caccia del secondo successo stagionale – e San Martino di Lupari. Primo tempo molto equilibrato, con le ospiti che vanno al riposo avanti 34-37. E nella ripresa è San Martino di Lupari a trovare le giocate migliori, alza bandiera bianca l’Alpo e finisce 72-82.

Infine, a Sassari le padrone di casa, certe loro malgrado dei playout, ospitavano la Geas Sesto San Giovanni. Anche qui grande equilibrio nei primi 20 minuti, che le due formazioni chiudono in perfetta parità sul 39-39. Serve il quarto quarto alla Geas per scappare via e vincere 70-82.