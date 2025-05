LIVE Venezia-Schio, A1 basket femminile 2025 in DIRETTA: le padrone di casa sognano di impattare la serie scudetto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di gara-4 della finale scudetto di basket femminile. Chance di 3-1 per il Famila Schio in questa seconda trasferta al Taliercio, chance di 2-2 per la Reyer Venezia, che tenta di riportare la serie al PalaRomare.

Si ricomincia dalla sfuriata vincente di Mariella Santucci e dalle lunghe veneziane che sono riuscite, in qualche modo, a limitare le lunghe scledensi. Il tutto nell’ambiente di un Taliercio davvero pieno in pressoché ogni ordine di posti: scena che potrebbe replicarsi facilmente oggi per spingere il gruppo di Andrea Mazzon.

Di temi della serie ormai s’è detto e parlato tantissimo, ma per il momento ce n’è uno che sta dando parecchi grattacapi da una parte o dall’altra: il tiro dalla distanza, che stavolta a Schio non è andato, in gara-3, secondo i piani: 22% contro 41%. E sta diventando forse il tema portante, assieme a quello dei rimbalzi.

L’Umana Reyer cerca di ritrovare gara-5 dopo che l’aveva già raggiunta nell’ultima occasione in cui aveva raggiunto la finale scudetto, nell’annata 2020-2021. In quel caso, però, Venezia era avanti 2-0, fu raggiunta da Schio, ma per quella stagione riuscì a far valere una maggior forza. Stavolta sono le orogranata a rincorrere, e dietro l’angolo ci sono 40 minuti tutti da vivere.

Gara-4 della finale scudetto tra Umana Reyer Venezia e Famila Schio vedrà alzarsi la palla a due alle ore 20:30. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!