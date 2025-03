Basket: Europei 2025, Italia a Limassol con Spagna e Grecia

Si è tenuto da pochi minuti il sorteggio degli Europei di basket 2025 che andranno in scena in quattro città: Tampere (Finlandia), Limassol (Cipro), Katowice (Polonia) e Riga (Lettonia). 24 le squadre al via, solo una, tra il 27 agosto e il 14 settembre, alzerà al cielo il trofeo continentale.

Il sorteggio, presieduto da Nikos Zisis e Rudy Fernandez, chiamati per la loro lunghissima storia con le selezioni nazionali di Grecia e Spagna, e presieduto dal capo delle competizioni di FBA Europe Ljubomir Mandic, ha visto comporsi in questo modo i quattro gironi:

Girone A (Riga): Lettonia, Estonia, Portogallo, Turchia, Cechia, Serbia

Gruppo B (Tampere): Finlandia, Lituania, Svezia, Gran Bretagna, Montenegro, Germania

Gruppo C (Limassol): Cipro, Grecia, Bosnia-Erzegovina, Georgia, Italia, Spagna

Gruppo D (Riga): Polonia, Islanda, Belgio, Israele, Slovenia, Francia

Va ricordato che, ben prima del sorteggio, i quattro Paesi ospitanti hanno deciso quale sarebbe stato il Paese “partner”, quello cioè con cui avrebbero giocato già a prescindere nel raggruppamento di loro competenza. Nel caso, l’Estonia per la Lettonia, la Lituania per la Finlandia, la Grecia per Cipro e l’Islanda per la Polonia.

Per quel che riguarda l’Italia, il viaggio sarà dunque a Cipro, il Paese più piccolo ad aver mai ospitato la rassegna in tutta la sua storia lunga oramai novant’anni. Sfide potenzialmente suggestive quelle con Spagna e Grecia, contro le quali ci si giocheranno i primi tre posati nel raggruppamento. In casa iberica sono tanti i nomi da tener d’occhio, per gli ellenici il fattore è e resta Giannis Antetokounmpo. La Georgia potrà godere di un Sandro Mamukelashvili molto cresciuto, oltre al talento di Tornike Shengelia che in Italia ben conosciamo. Attenzione alla Bosnia-Erzegovina e ai suoi più che validi talenti (Dzanan Musa del Real Madrid, ma anche gli uomini di Serie A Amar Alibegovic e Miralem Halilovic). Per quel che riguarda Cipro, tutto ruota attorno a un eventuale naturalizzato: si contava su Moses Wright e c’è chi punta Sasha Vezenkov, che però è nazionale bulgaro pur essendo nato proprio in territorio cipriota (ed è abbastanza improbabile venga concesso il lasciapassare per una simile operazione).