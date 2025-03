Basket: l’NBA fa sul serio. La lega statunitense vuole l’Europa, con l’appoggio del calcio

L’NBA guarda all’Europa per espandersi ed espandere ulteriormente la popolarità del basket nel mondo. La notizia circola già da qualche mese, ma ora i rumors stanno diventando sempre più insistenti; anche perché dal mondo del calcio è arrivata una “sponda” non indifferente.

Un rappresentante del PSG, di proprietà del Qatar Sports Investments che fa capo a Nasser Al-Khelaïfi, ha reso noto alla stampa locale che il management del club parigino ha “espresso interesse” circa la possibilità di arrivare a trovare una soluzione commerciale con l’NBA per la creazione di una squadra di basket.

In pratica l’NBA vorrebbe creare una lega, entro il 2026-2027, che andrebbe a coinvolgere diverse squadre e città per l’Europa superando il progetto attuale di Eurolega appoggiandosi a città nelle quali vi sono già squadre di calcio ricche e popolari che potrebbero così “aprire un varco” verso il futuro.

Secondo quanto riportato da Pianeta Basket, le città finite nel mirino dell’NBA sarebbero: Madrid, Barcellona, ​​Monaco, Berlino, Londra, Manchester, Milano, Roma, Istanbul, Atene e Parigi.

Location nelle quali ci sono già squadre polisportive con molto appeal o dove la creazione o l’implemento di popolarità di una formazione cestistica potrebbe dare un nuovo boost al progetto.

Vedremo nelle prossime settimane come si svilupperà la cosa. In ballo c’è il futuro del basket europeo e una non indifferente quantità di soldi da dover gestire e veicolare.