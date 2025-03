Calcio femminile, le convocate dell’Italia per la Nations League: torna Salvai, assente Bonansea

L’Italia si appresta a disputare due incontri validi per la Nations League di calcio femminile: venerdì 4 aprile (ore 19.00) le azzurre faranno visita alla Svezia in quel di Solna, mentre martedì 8 aprile (ore 18.00) saranno ospiti della Danimarca a Herning. La nostra Nazionale è reduce dalla vittoria contro il Galles e dalla brutta sconfitta contro la Danimarca, dunque servirà fare risultato in terra scandinava per rimanere in corsa per la qualificazione alla fase a eliminazione diretta.

L’Italia non può permettersi passi falsi se vuole rimanere in corsa per i primi due posti del gruppo 4, che tra l’altro consentono di rimanere nella Lega A per le qualificazioni europee al Mondiale del 2027. Il CT Andrea Soncin ha scelto 29 giocatrici per questo doppio impegno in trasferta, con alcune novità che meritano di essere sottolineate.

Debutto in azzurro per Camilla Forcinella (portiere del Genoa), rientro di Cecilia Salvai (difensore della Juventus, assente dalla vittoria contro la Finlandia della scorsa estate), dopo due anni si rivede Flaminia Simonetti (centrocampista della Lazio), spazio anche per Angelica Soffia, Eleonora Goldoni ed Eva Schatzer, assenti nel raduno di febbraio.

Tra le assenti spicca Barbara Bonansea, ferma per una lesione del semitendinoso della coscia sinistra. Le azzurre si ritroveranno domenica a Coverciano, dove sosterranno tre giorni di allenamento prima della partenza per Solna. Di seguito il quadro completo delle convocate dell’Italia per la Nations League di calcio femminile.

CONVOCATE ITALIA NATIONS LEAGUE CALCIO FEMMINILE

Portieri: Rachele Baldi (Inter), Camilla Forcinella (Genoa), Laura Giuliani (Milan), Margot Shore (Bologna);

Difensori: Valentina Bergamaschi (Juventus), Lisa Boattin (Juventus), Lucia Di Guglielmo (Roma), Maria Luisa Filangeri (Fiorentina), Martina Lenzini (Juventus), Elena Linari (Roma), Elisabetta Oliviero (Lazio), Julie Piga (Milan), Cecilia Salvai (Juventus), Angelica Soffia (Milan);

Centrocampiste: Arianna Caruso (Bayern Monaco), Giulia Dragoni (Roma), Manuela Giugliano (Roma), Eleonora Goldoni (Lazio), Eva Schatzer (Juventus), Annamaria Serturini (Inter), Emma Severini (Fiorentina), Flaminia Simonetti (Lazio);

Attaccanti: Chiara Beccari (Juventus), Agnese Bonfantini (Fiorentina), Michela Cambiaghi (Inter), Sofia Cantore (Juventus), Valentina Giacinti (Roma), Cristiana Girelli (Juventus), Martina Piemonte (Lazio).