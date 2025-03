Calcio femminile: pirotecnico pareggio nel derby tra Inter e Milan in Serie A. Bene il Como

Il derby è sempre il derby. E anche quello appena andato in archivio nella Serie A 2024-2025 di calcio femminile non ha fatto sconti. Finisce 3-3 la sfida tra Inter e Milan valida per il terzo match della Poule Scudetto, seconda fase del massimo Campionato italiano.

Una bella sfida tra le due squadre, cambiata già nella prima frazione quando, al 15, le padrone di casa passano in vantaggio grazie alla rete di Milinkovic, messa a referto sugli sviluppi di calcio d’angolo dopo essere stata lasciata colpevolmente sola dal diavolo che, però, non ci sta, pareggiando i conti al 38’ con uno sfortunato autogol di Merlo nel tentativo di anticipare Renzotti. Poi, in pieno extratime, Cambiaghi manda di nuovo avanti le compagne.

Sul parziale di 2-1, l’Inter si illude di mettere in ghiaccio la partita al 68′, sfruttando il tris di Wuallert. Ma è proprio qui che accade l’impensabile. Le rossonere, alle corde, accorciano di nuovo le distanze ancora con un’autorete, stavolta causata da Milinkovic, prima di trovare un pareggio insperato all’80’ con la firma di Ijeh. In virtù di quanto successo, le seconde della classe si sono portate a +10 dalla capolista Juventus, mentre il Milan resta quinto a quota 28

La giornata si è aperta con il significativo trionfo in esterna del Como, corsaro per 0-2 in casa della Lazio. Un risultato che permette alle comasche di superare in classifica le avversarie, piazzandosi così al quinto posto con 28 punti e uno scarto di due lunghezze.

A contribuire in prima persona all’impresa sono state Miriam Picchi con una rete segnata tre minuti prima del duplice fischio, oltre che di Elisa Del Elstal al 75′. La Serie A tornerà il prossimo fine settimana.