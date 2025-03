Calcio femminile, le migliori italiane della 4ª giornata della Poule Scudetto e Salvezza di Serie A: Arrigoni spicca

Va in archivio anche il quarto turno riservato alla Poule Scudetto e Salvezza valido nel Campionato di Serie A 2024-2025 di calcio femminile. Nella giornata in cui a riposare sono state Juventus e Napoli, abbiamo assistito ad un’altra prestazione convincente da parte della Fiorentina, autrice della seconda vittoria consecutiva battendo anche l’Inter ed avvicinandosi così alla zona Champions, complice anche la sconfitta della Roma, caduta al cospetto del Milan. Nelle zone basse della classifica si rivela quanto fatto dalla Sampdoria, fermata sul più bello con un goal in pieno recupero dal Como, mentre la Lazio ha ottenuto un brillante successo in casa del Sassuolo. Ma quali sono state le giocatrici italiane ad emergere maggiormente nel corso del fine settimana? Scopriamolo avvalendoci dei dati forniti dalle statistiche OPTA per la FIGC.

LE MIGLIORI ITALIANE DELLA QUARTA GIORNATA DELLA POULE SCUDETTO E SALVEZZA

GIORGIA ARRIGONI (MILAN) – Semplicemente determinante la prestazione della rossonera, per distacco la migliore in campo nel bellissimo match disputato dal diavolo, capace di superare per 3-1 la corazzata Roma. La giocatrice nello specifico ha segnato il 3-1, rendendosi pericolosa in più occasioni, creando tra l’altro tre conclusioni e tre contrasti.

VALERY VIGLIUCCI (MILAN) – Una pedina fondamentale del gioco del Milan, in grado di tenere una fase difensiva attenta ed oculata non risparmiandosi anche alcune zingarate in attacco con delle buone sovrapposizioni.

AGNESE BONFANTINI (FIORENTINA) – La grande protagonista del match vinto dalla viola contro l’Inter. È suo infatti la rete che ha suggellato il successo delle toscane. Ma non finisce qui: la classe 1999 si è rivelata infatti colei che ha vinto più duelli, ben sei, nel corso della partita.

GIADA BURBASSI (SAMPDORIA) – La prima volta non si scorda mai. La blucerchiata ha firmato il 2-1 in occasione del match contro il Como, salvo poi subire il pareggio all’ultimo istante. Una beffa che non cancella la grande soddisfazione di una giocatrice dal gran prospetto. Sperando che sia solo il primo di una lunga serie.

ELEONORA GOLDONI (LAZIO) – Le bastano pochi minuti per incidere. Da subentrata, mette a referto il timbro dello 0-2 nella disputa in casa del Sassuolo. Malgrado alcune defaillance, la prestazione rimane oltremodo convincente.