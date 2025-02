Nations League calcio femminile, la classifica del girone dell’Italia: lotta con Svezia e Danimarca

L’Italia occupa il terzo posto nel gruppo 4 della Nations League 2025 di calcio femminile. Dopo aver battuto il Galles per 1-0 a Monza, le azzurre sono state sconfitte dalla Danimarca per 3-1 a La Spezia e dunque rimangono a quota tre punti. La nostra Nazionale si trova alla pari con la Danimarca, ma è alle spalle delle nordiche in virtù dello scontro diretto.

In testa al raggruppamento troviamo la Svezia: dopo il successo ottenuto per 2-1 in casa della Danimarca, le scandinave hanno pareggiato per 1-1 nella tana del Galles e dunque primeggiano con quattro punti all’attivo. L’Italia si trova a una lunghezza di distacco dalla vetta e il 4 aprile tornerà in campo per affrontare proprio la Svezia a domicilio.

Ricordiamo che le prime classificate dei quattro gironi si qualificheranno alle semifinali che metteranno in palio l’ambito trofeo, le terze classificate dovranno spareggiare per evitare la retrocessione, mentre le quarte piazzate finiranno direttamente nella Lega B della competizione.

CLASSIFICA GRUPPO 4 NATIONS LEAGUE CALCIO FEMMINILE

1. Svezia 4 punti (+1 differenza reti)

2. Danimarca 3 punti (+1 differenza reti)

3. Italia 3 punti (-1 differenza reti)

4. Galles 1 punto (-1 differenza reti)