Biathlon oggi in tv, startlist Inseguimenti Nove Mesto 2025: orari, programma, streaming

Oggi, sabato 8 marzo, giornata di inseguimenti a Nove Mesto (Cechia), settima tappa della Coppa del Mondo di biathlon. Sulle nevi ceche le gare sui quattro poligoni potrebbero andare a cambiare lo spartito rispetto a quanto è accaduto nelle Sprint. Dalle 14.55 prenderanno il via gli uomini, mentre alle 17.40 è prevista la gara femminile. Da capire quali saranno le condizioni meteorologiche, legate alle alte temperature.

In casa Italia, grandi attese per Tommaso Giacomel. Il trentino, grazie al secondo posto nella Sprint in territorio ceco, ha ottenuto il quarto podio consecutivo nel massimo circuito internazionale, non dimenticando l’argento mondiale nella 20 km Individuale. A far compagnia a Giacomel, ci saranno Lukas Hofer, Patrick Braunhofer e Daniele Cappellari.

Da capire nella prova femminile la condizione di forma di Dorothea Wierer. La top-10 (nona) nella Sprint è un risultato considerevole per lei, dovendo cimentarsi quest’oggi nel format che preferisce. Insieme alla campionessa altoatesina prenderanno parte tra le fila azzurre Samuela Comola, Hannah Auchentaller, Michela Carrara e Martina Trabucchi.

Le due gare di inseguimento uomini e donne a Nove Mesto (Cechia), settima tappa della Coppa del Mondo di biathlon, saranno trasmesse in diretta televisiva da Eurosport1 HD; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN. OA Sport vi offrirà le DIRETTE LIVE testuali della gara.

BIATHLON OGGI IN TV

Sabato 8 marzo

Ore 14.55 12.5 km inseguimento maschile a Nove Mesto (Cechia) – Diretta tv su Eurosport1 HD.

Ore 17.40 10 km inseguimento femminile a Nove Mesto (Cechia) – Diretta tv su Eurosport1 HD.

PROGRAMMA INSEGUIMENTI NOVE MESTO 2025: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Eurosport1 HD.

Diretta streaming: Discovery+, SkyGo, NOW e DAZN

Diretta testuale: OA Sport

STARTLIST INSEGUIRMENTO MASCHILE BIATHLON A NOVE MESTO

1 JACQUELIN Emilien FRA 0:00

2 GIACOMEL Tommaso ITA 0:20

3 r BOE Johannes Thingnes NOR 0:21

4 PERROT Eric FRA 0:23

5 STROEMSHEIM Endre NOR 0:27

6 NELIN Jesper SWE 0:33

7 FILLON MAILLET Quentin FRA 0:34

8 CLAUDE Emilien FRA 0:37

9 b WRIGHT Campbell USA 0:39

10 HARTWEG Niklas SUI 0:41

11 SAMUELSSON Sebastian SWE 0:46

12 SOERUM Vebjoern NOR 0:50

13 PONSILUOMA Martin SWE 0:53

14 yr LAEGREID Sturla Holm NOR 0:58

15 HORNIG Vitezslav CZE 1:00

16 KOMATZ David AUT 1:01

17 ULDAL Martin NOR 1:05

18 LOMBARDOT Oscar FRA 1:07

19 STRELOW Justus GER 1:12

20 CLAUDE Fabien FRA 1:15

21 BURKHALTER Joscha SUI 1:17

22 BOE Tarjei NOR 1:20

23 NAWRATH Philipp GER 1:21

24 ZAHKNA Rene EST 1:23

25 HORN Philipp GER 1:28

26 ZOBEL David GER 1:29

27 LAITINEN Heikki FIN 1:29

28 FAK Jakov SLO 1:30

29 EDER Simon AUT 1:36

30 BRANDT Viktor SWE 1:44

31 STROLIA Vytautas LTU 1:45

32 SEPPALA Tero FIN 1:46

33 TODEV Blagoy BUL 1:47

34 ILIEV Vladimir BUL 1:49

35 PIDRUCHNYI Dmytro UKR 1:49

36 MIKYSKA Tomas CZE 1:50

37 SIIMER Kristo EST 1:52

38 MANDZYN Vitalii UKR 1:53

39 CLAUDE Florent BEL 1:57

40 KRCMAR Michal CZE 2:00

41 INVENIUS Otto FIN 2:03

42 RIETHMUELLER Danilo GER 2:04

43 MAGAZEEV Pavel MDA 2:09

44 BRAUNHOFER Patrick ITA 2:11

45 CAPPELLARI Daniele ITA 2:15

46 HOFER Lukas ITA 2:16

47 STALDER Sebastian SUI 2:17

48 MARECEK Jonas CZE 2:22

49 USOV Mihail MDA 2:25

50 KUEHN Johannes GER 2:25

51 BIRKENTALS Renars LAT 2:26

52 RUNNALLS Adam CAN 2:27

53 DOVZAN Miha SLO 2:30

54 VIDMAR Anton SLO 2:31

55 PATRIJUKS Aleksandrs LAT 2:31

56 JAKOB Patrick AUT 2:33

57 DUDCHENKO Anton UKR 2:34

58 MUEHLBACHER Fredrik AUT 2:40

59 CONNELLY Zachary CAN 2:44

60 GUNKA Jan POL 2:44

STARTLIST INSEGUIRMENTO FEMMINIILE BIATHLON A NOVE MESTO

1 TANDREVOLD Ingrid Landmark NOR 0:00

2 BRAISAZ-BOUCHET Justine FRA 0:15

3 SIMON Julia FRA 0:21

4 r JEANMONNOT Lou FRA 0:27

5 HAUSER Lisa Theresa AUT 0:37

6 KNOTTEN Karoline Offigstad NOR 0:37

7 MINKKINEN Suvi FIN 0:38

8 TODOROVA Milena BUL 0:40

9 WIERER Dorothea ITA 0:44

10 GROTIAN Selina GER 0:47

11 b RICHARD Jeanne FRA 0:49

12 KIRKEEIDE Maren NOR 0:50

13 MICHELON Oceane FRA 0:52

14 OEBERG Hanna SWE 0:53

15 y PREUSS Franziska GER 0:54

16 COMOLA Samuela ITA 0:55

17 VOBORNIKOVA Tereza CZE 1:03

18 BASERGA Amy SUI 1:04

19 JOHANSEN Marthe Krakstad NOR 1:06

20 GASPARIN Aita SUI 1:06

21 LAMPIC Anamarija SLO 1:08

22 ANDERSSON Sara SWE 1:13

23 IRWIN Deedra USA 1:16

24 DZHIMA Yuliia UKR 1:16

25 DMYTRENKO Khrystyna UKR 1:21

26 JISLOVA Jessica CZE 1:21

27 AUCHENTALLER Hannah ITA 1:24

28 JAKIELA Joanna POL 1:24

29 SCHNEIDER Sophia GER 1:24

30 FEMSTEINEVIK Ragnhild NOR 1:26

31 LIEN Ida NOR 1:29

32 TANNHEIMER Julia GER 1:30

33 CARRARA Michela ITA 1:32

34 CHARVATOVA Lucie CZE 1:33

35 SIDOROWICZ Natalia POL 1:35

36 VOLFA Estere LAT 1:35

37 MAGNUSSON Anna SWE 1:36

38 SKOTTHEIM Johanna SWE 1:38

39 LIE Lotte BEL 1:39

40 ERMITS Regina EST 1:40

41 TOLMACHEVA Anastasia ROU 1:40

42 HAECKI-GROSS Lena SUI 1:42

43 CHAUVEAU Sophie FRA 1:42

44 ROTHSCHOPF Lea AUT 1:45

45 BENDIKA Baiba LAT 1:45

46 BATOVSKA FIALKOVA Paulina SVK 1:49

47 ZHURAUSKAITE Lidiia LTU 1:56

48 TALIHAERM Johanna EST 1:56

49 HRISTOVA Lora BUL 1:57

50 STEINER Tamara AUT 1:59

51 TRABUCCHI Martina ITA 2:02

52 DAVIDOVA Marketa CZE 2:02

53 CLOETENS Maya BEL 2:02

54 STREMOUS Alina MDA 2:04

55 KUZMINA Anastasiya SVK 2:05

56 JUPPE Anna AUT 2:07

57 MOSER Nadia CAN 2:07

58 FICHTNER Marlene GER 2:08

59 HEIJDENBERG Anna-Karin SWE 2:09

60 PUFF Johanna GER 2:12