Biathlon stasera in tv, startlist Sprint femminile Nove Mesto 2025: orario, programma, streaming

Oggi, venerdì 7 marzo, andrà in scena la 7.5 km Sprint femminile della settima tappa della Coppa del Mondo di biathlon 2024-2025. Sulle nevi di Nove Mesto (Cechia), andrà in scena la gara dei due poligoni femminile, a seguire quella riservata agli uomini che ha regalato grande soddisfazioni all’Italia, visto il secondo posto di un sempre più consistente Tommaso Giacomel.

LA DIRETTA LIVE DELLA SPRINT FEMMINILE DI BIATHLON DALLE 18.25

In casa Italia fari puntati su Dorothea Wierer. La campionessa altoatesina non ha vissuto un campionato mondiale entusiasmante. I malanni vari che l’hanno condizionata nel corso delle due settimane a Lenzerheide (Svizzera) sono stati deleteri sul piano delle prestazioni. Sarà interessante capire se Doro avrà recuperato la sua forma, oppure se dovrà competere in difesa.

Wierer sarà al via col pettorale n.62, mentre la prima azzurra a iniziare sarà Michela Carrara (pettorale n.3). La valdostana è stata autrice di un grande Mondiale, suggellato da ottimi piazzamenti nella Sprint e nell’Inseguimento. Vedremo se la forma messa in mostra in Svizzera si riverbererà in questa sede. A completare il roster tricolore saranno Hannah Auchentaller (pettorale n.30), Samuela Comola (pettorale n.49), Martina Trabucchi (pettorale n.73) e Linda Zingerle (pettorale n.78).

La 7.5 km Sprint femminile a Nove Mesto (Cechia), gara valida per la Coppa del Mondo di biathlon 2025, prenderà il via quest’oggi a partire dalle 18.25 e sarà trasmessa in diretta televisiva da Eurosport1 HD; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale della gara.

BIATHLON OGGI IN TV

Venerdì 7 marzo

Ore 18.25 7.5 km Sprint femminile a Nove Mesto (Cechia) – Diretta tv su Eurosport1 HD.

PROGRAMMA SPRINT FEMMINILE NOVE MESTO 2025: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Eurosport1 HD

Diretta streaming: Discovery+ dalle 18.40; SkyGo, NOW e DAZN

Diretta testuale: OA Sport

STARTLIST SPRINT FEMMINILE NOVE MESTO 2025

1 IRWIN Deedra USA 1992 18:25:30 1

2 SIDOROWICZ Natalia POL 1998 18:26:00

3 CARRARA Michela ITA 1997 18:26:30

4 CHAUVEAU Sophie FRA 1999 18:27:00

5 SCHNEIDER Sophia GER 1997 18:27:30

6 STREMOUS Alina MDA 1995 18:28:00

7 GASPARIN Aita SUI 1994 18:28:30

8 ZHURAUSKAITE Lidiia LTU 1999 18:29:00

9 TALIHAERM Johanna EST 1993 18:29:30

10 LEINAMO Sonja FIN 2002 18:30:00

11 BOUVARD Eve BEL 1999 18:30:30

12 GANDLER Anna AUT 2001 18:31:00

13 KAPUSTOVA Ema SVK 2002 18:31:30

14 HEIJDENBERG Anna-Karin SWE 2000 18:32:00

15 TOLMACHEVA Anastasia ROU 1995 18:32:30

16 DAVIDOVA Marketa CZE 1997 18:33:00 B

17 TANDREVOLD Ingrid Landmark NOR 1996 18:33:30 1

18 DZHIMA Yuliia UKR 1990 18:34:00 B

19 DMYTRENKO Khrystyna UKR 1999 18:34:30 1

20 MAGNUSSON Anna SWE 1995 18:35:00 B

21 BENDIKA Baiba LAT 1991 18:35:30 1

22 KNOTTEN Karoline Offigstad NOR 1995 18:36:00 B

23 AVVAKUMOVA Ekaterina KOR 1990 18:36:30 1

24 CLOETENS Maya BEL 2002 18:37:00 B

25 LUNDER Emma CAN 1991 18:37:30 1

26 ANDERSSON Sara SWE 2003 18:38:00 B

27 HRISTOVA Lora BUL 2003 18:38:30 1

28 BATOVSKA FIALKOVA Paulina SVK 1992 18:39:00 B

29 JISLOVA Jessica CZE 1994 18:39:30 1

30 AUCHENTALLER Hannah ITA 2001 18:40:00 B

31 ZUK Kamila POL 1997 18:40:30 2

32 OEBERG Hanna SWE 1995 18:41:00 B

33 KUZMINA Anastasiya SVK 1984 18:41:30 2

34 LAMPIC Anamarija SLO 1995 18:42:00 B

35 HORODNA Olena UKR 2004 18:42:30 2

36 TANNHEIMER Julia GER 2005 18:43:00 B

37 MAKAROVA Aliona MDA 1994 18:43:30 2

38 VOBORNIKOVA Tereza CZE 2000 18:44:00 B

39 BULINA Sanita LAT 2001 18:44:30 2

40 TODOROVA Milena BUL 1998 18:45:00 B

41 SKOTTHEIM Johanna SWE 1994 18:45:30 2

42 BASERGA Amy SUI 2000 18:46:00 B

43 TRAUBAITE Judita LTU 2000 18:46:30 2

44 HAECKI-GROSS Lena SUI 1995 18:47:00 B

45 DIMITROVA Valentina BUL 2003 18:47:30 2

46 b RICHARD Jeanne FRA 2002 18:48:00 R

47 JAKIELA Joanna POL 1999 18:48:30 2

48 yr PREUSS Franziska GER 1994 18:49:00 R

49 COMOLA Samuela ITA 1998 18:49:30 2

50 GROTIAN Selina GER 2004 18:50:00 R

51 JANKA Erika FIN 1995 18:50:30 2

52 KIRKEEIDE Maren NOR 2003 18:51:00 R

53 GASPARIN Elisa SUI 1991 18:51:30 2

54 LIE Lotte BEL 1995 18:52:00 R

55 KLEMENCIC Polona SLO 1997 18:52:30 2

56 JEANMONNOT Lou FRA 1998 18:53:00 R

57 MOSER Nadia CAN 1997 18:53:30 2

58 MICHELON Oceane FRA 2002 18:54:00 R

59 FEMSTEINEVIK Ragnhild NOR 1995 18:54:30 2

60 HALVARSSON Ella SWE 1999 18:55:00 R

61 ERMITS Regina EST 1996 18:55:30 2

62 WIERER Dorothea ITA 1990 18:56:00 R

63 LEVINS Chloe USA 1998 18:56:30 2

64 MINKKINEN Suvi FIN 1994 18:57:00 R

65 LIEN Ida NOR 1997 18:57:30 2

66 HAUSER Lisa Theresa AUT 1993 18:58:00 R

67 STEINER Tamara AUT 1997 18:58:30 2

68 SIMON Julia FRA 1996 18:59:00 R

69 PUFF Johanna GER 2002 18:59:30 2

70 BRAISAZ-BOUCHET Justine FRA 1996 19:00:00 R

71 CHARVATOVA Lucie CZE 1993 19:00:30 2

72 PARADIS Pascale CAN 2002 19:01:00

73 TRABUCCHI Martina ITA 2002 19:01:30

74 JUPPE Anna AUT 1999 19:02:00

75 MORTON Darcie AUS 1999 19:02:30

76 FICHTNER Marlene GER 2003 19:03:00 3

77 PETRENKO Iryna UKR 1992 19:03:30

78 ZINGERLE Linda ITA 2002 19:04:00

79 JOHANSEN Marthe Krakstad NOR 1999 19:04:30

80 VINKLARKOVA Tereza CZE 1998 19:05:00

81 GEMBICKA Daria POL 2001 19:05:30

82 ROTHSCHOPF Lea AUT 2001 19:06:00

83 BULINA Sandra LAT 2001 19:06:30

84 PEIFFER Benita CAN 2000 19:07:00

85 MEINEN Susanna SUI 1992 19:07:30 G

86 KERANEN Noora Kaisa FIN 2001 19:08:00

87 TANG Jialin CHN 1991 19:08:30

88 CHIRKOVA Elena ROU 1994 19:09:00

89 ANDERSON Lucinda USA 2000 19:09:30

90 MEZDREA Andreea ROU 2001 19:10:00

91 VOLFA Estere LAT 2005 19:10:30

92 KAASIK Hanna-Brita EST 1999 19:11:00

93 CHU Yuanmeng CHN 1999 19:11:30

94 PENDRY Shawna GBR 2002 19:12:00

95 VISHNEVSKAYA-SHEPORENKO Galina KAZ 1994 19:12:30

96 FREED Margie USA 1997 19:13:00

97 CHALYK Daryna UKR 2001 19:13:30

98 KLEMENCIC Ziva SLO 2001 19:14:00

99 NEDZA-KUBINIEC Anna POL 2003 19:14:30

100 RAKISHEVA Aisha KAZ 2002 19:15:00

101 GHILENKO Alla MDA 1992 19:15:30

102 ZDRAVKOVA Maria BUL 1998 19:16:00

103 KRYUKOVA Arina KAZ 2002 19:16:30