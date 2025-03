Biathlon, Lou Jeanmonnot vince la mass start di Pokljuka. Carrara

A Pokljuka, in Slovenia, è andata in scena la 12.5 km mass start femminile valida per la Coppa del Mondo 2024-2025 di biathlon: successo della transalpina Lou Jeanmonnot, davanti alla bulgara Milena Todorova ed alla padrona di casa slovena Anamarija Lampic. L’unica azzurra al via dopo il forfait di Dorothea Wierer, ovvero Michela Carrara, termina 29ma.

La vittoria va alla transalpina Lou Jeanmonnot, che fa 19/20 al tiro ed è prima in 39’41″8, davanti alla bulgara Milena Todorova, che trova lo zero al poligono e si prende la piazza d’onore a 16″4, ed alla padrona di casa slovena Anamarija Lampic, che commette un solo errore nell’ultima serie ed è terza a 22″8.

Quarta piazza per l’altra transalpina Jeanne Richard, a sua volta con un solo bersaglio mancato, attardata di 41″5, mentre sono due gli errori della teutonica Franziska Preuss, quinta a 54″6, che brucia in volata la svedese Anna Magnusson, sesta a 54″9, l’austriaca Lisa Theresa Hauser, settima a 55″2, e l’altra svedese Anna-Karin Heijdenberg, ottava a 56″9.

Oltre il minuto tutte le altre concorrenti: nona l’altra svedese Hanna Oeberg a 1’04″2, completa la top ten la tedesca Selina Grotian, decima a 1’08″5. L’unica azzurra al via, dopo il forfait di Dorothea Wierer, era Michela Carrara, che termina 29ma a 4’00″1 con 7 errori al tiro.