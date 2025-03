Biathlon, Tommaso Giacomel quarto nella short individual di Pokljuka vinta da Jakov Fak

Tommaso Giacomel sfiora il podio ed è quarto nella 15 km short individual valida per la tappa di Pokljuka, in Slovenia, della Coppa del Mondo 2024-2025 di biathlon, vinta dallo sloveno Jakov Fak davanti al norvegese Sturla Holm Laegreid ed allo svedese Martin Ponsiluoma.

La vittoria va allo sloveno Jakov Fak, che trova lo zero al poligono e trionfa in 40’52″6, con un margine di 34″3 sul norvegese Sturla Holm Laegreid, tradito da un errore nell’ultima serie, mentre sale sul gradino più basso del podio lo svedese Martin Ponsiluoma, terzo a 44″3, gravato di due bersagli mancati.

Resta ai piedi del podio Tommaso Giacomel, che commette due errori, equamente distribuiti nelle due serie di tiro a terra, classificandosi quarto a 51″2. Alle spalle dell’azzurro giungono il norvegese Johannes Dale-Skjevdal, quinto a 1’24″4, il transalpino Quentin Fillon Maillet, sesto a 1’29″5, ed il tedesco Justus Strelow, settimo a 1’31″3.

In casa Italia vanno a punti anche Daniele Cappellari, che chiude con 19/20 al tiro, con un solo errore nell’ultima serie, 24° a 3’57″6, e Patrick Braunhofer, con tre bersagli mancati, uno per ciascuno degli ultimi tre poligoni, 39° a 5’14″7, mentre non ce la fa Elia Zeni, con 13/20 al tiro, 88° a 10’15″6.