Biathlon, Julia Simon vince la short individual di Pokljuka. 16ma Michela Carrara

Si è aperta la tappa della Coppa del Mondo 2024-2025 di biathlon in programma a Pokljuka, in Slovenia: nella 12.5 km short individual femminile la vittoria va alla transalpina Julia Simon, davanti alla svedese Hanna Oeberg ed alla tedesca Franziska Preuss. In casa Italia la migliore è Michela Carrara, 16ma.

Trova lo zero al poligono e trionfa la transalpina Julia Simon, che chiude la gara in 38’08″2, andando a precedere la svedese Hanna Oeberg, seconda a 39″1, che paga a caro prezzo un errore nell’ultima serie. Sale sul gradino più basso del podio la tedesca Franziska Preuss, terza a 46″2 nonostante il 20/20 al tiro.

Resta ai piedi del podio la svedese Anna-Karin Heijdenberg, quarta a 1’04″1 con un bersaglio mancato nella terza serie, seguita da altre tre francesi: quinta Oceane Michelon a 1’06″9 con due errori all’ultimo poligono, sesta Justine Braisaz-Bouchet a 1’19″4 con 18/20 al tiro, settima Lou Jeanmonnot a 1’43″2 con due bersagli mancati.

In casa Italia l’unica azzurra a punti è Michela Carrara, 16ma a 3’12″6 nonostante tre errori al tiro. Non riescono ad entrare in top 40, invece, Samuela Comola, 41ma con due bersagli mancati, a 4’40″4, Linda Zingerle, 55ma con 4 errori, a 5’48″9, e Martina Trabucchi, 62ma con 16/20 al poligono, a 6’33″7. Ritirata Hannah Auchentaller, non partita Dorothea Wierer.