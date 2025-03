Biathlon, Dorothea Wierer rinuncia alla Short Individual di Pokljuka: cosa è successo all’azzurra

Una defezione importante per la squadra italiana di biathlon all’orizzonte quest’oggi nella 12.5 km Short Individual di Pokljuka (Slovena), ottava tappa della Coppa del Mondo. Dorothea Wierer, infatti, non sarà al via della gara dei quattro poligoni, in programma dalle 11.30.

Uno schedule mutato rispetto al programma originario per una miglior gestione del tracciato, relativamente alle condizioni della neve. Per questo, si è pensato di accorciare il percorso e di far competere su un format con meno “chilometraggio” sia donne che uomini.

Wierer ha rinunciato per problemi alle vie respiratorie (mal di gola), stando a quanto riportato dalla FISI. Malanni che hanno condizionato non poco la campionessa altoatesina nelle ultime settimane se si pensa a quanto accaduto nel corso dei Mondiali di Lenzeheide (Svizzera), dove “Doro” è stata costretta dare forfait sia per la 10 km Pursuit che per la 15 km Individuale.

Per questo, oggi a rappresentare il Bel Paese saranno Samuela Comola, Michela Carrara, Hannah Auchentaller, Martina Trabucchi e Linda Zingerle. Si spera che sia una criticità che non le impedisca di competere nel resto del fine-settimana in terra slovena. Un week end in cui sono previste anche la Mass Start sabato 15 marzo e le staffette single-mixed e mista domenica 16.