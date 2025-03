Biathlon, Dorothea Wierer non sarà al via della Mass Start a Pokljuka: ancora problemi per l’azzurra

Non arrivano buone notizie da Pokljuka (Slovenia), penultima tappa della Coppa del Mondo di biathlon 2025. Dorothea Wierer non prenderà parte alla 12.5 km Mass Start odierna, prevista alle 13.35, a precedere la medesima prova maschile (ore 15.45). Una rinuncia annunciata dalla FISI, che segue quanto era accaduto precedentemente nell’appuntamento del massimo circuito sulle nevi slovene.

Wierer infatti aveva dato forfait anche per la Short Individual andata in scena due giorni fa per motivi di salute. Raffreddore e mal di gola hanno costretto la campionessa altoatesina a non disputare la seconda e ultima prova individuale del week end. Un format sui quattro poligoni particolarmente esigente dal punto di vista fisico.

Non è dato sapere se l’azzurra salterà anche le gare in programma domani, ovvero la single-mixed e la staffetta mista, in un’annata in cui i malanni non sono stati una novità. Viene in mente quanto accaduto nel corso dei Mondiali di Lenzerheide (Svizzera) dove l’atleta tricolore aveva dato forfait per la 10 km Pursuit e la 15 km Individuale.

Probabile che “Doro” si presenti direttamente alla prossima tappa di Oslo Holmenkollen (Norvegia), dal 21 al 23 marzo. Mass Start, in cui, l’unica italiana al via quindi sarà Michela Carrara.