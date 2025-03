Biathlon, azzurrini senza medaglie nelle mass start 60 dei Mondiali giovanili

Giornata dedicata alle mass start 60 sia per quanto concerne la categoria youth che per quel che riguarda quella junior ai Mondiali giovanili 2025 di biathlon, in corso ad Oestersund, in Svezia, dove quest’oggi l’Italia non raccoglie medaglie né nel settore femminile né nel comparto maschile.

Nella 9 km mass start 60 youth femminile oro alla transalpina Louise Roguet, con due errori, prima in 27’39″1, precedendo la tedesca Lena Siegmund, seconda con 19/20 al tiro, a 8″8, e la ceca Ilona Plechachova, terza con tre bersagli mancati, a 9″2. In casa Italia si piazza nona Carlotta Gautero con tre errori, chiudendo a 55″2. Nayeli Mariotti Cavagnet, con 5 bersagli mancati, è 20ma a 2’04″8, mentre Gaia Gondolo, con 18/20 al tiro, chiude 25 ma a 2’40″9, infine Denise Maestri, con 5 errori al poligono, termina 44ma a 4’42″5.

Nella 12 km mass start 60 youth maschile arriva la tripletta francese con Leo Carlier primo, con 4 errori, in 35’52″2, Flavio Guy secondo, con 6 bersagli mancati, a 20″4, e Camille Grataloup-Manissolle terzo, con 14/20 al poligono, a 33″3. Il miglior azzurrino è Manuel Contoz, 14°, con sette errori, a 2’15″2, mentre Simone Motta, con sette bersagli mancati, è 35° a 4’15″1, infine Julian Huber non completa la prova.

Nella 9 km mass start 60 junior femminile successo della svedese Sara Andersson, con 4 errori, in 28’33″0, davanti alla transalpina Anaelle Bonoux, seconda con 18/20 al tiro, a 12″5, ed all’ucraina Oleksandra Merkushyna, terza con tre bersagli mancati, a 17″2. Tra le azzurrine la migliore è Birgit Schoelzhorn, con 6 errori, 18ma a 1’50″1. Fabiana Carpella, con 8 bersagli mancati, è 23ma a 2’21″4, mentre Francesca Brocchiero, con 14/20 al poligono, è 27ma a 2’42″0, infine Ilaria Scattolo, con 9 errori, è 39ma a 4’30″9.

Nella 12 km mass start 60 junior maschile si impone il norvegese Kasper Kalkenberg, con cinque bersagli mancati, in 35’20″9, precedendo il finlandese Jimi Klemettinen, secondo con tre errori, a 6″5, ed il ceco Petr Hak, con 15/20 al tiro, a 32″9. Tra gli azzurrini Nicolò Betemps è 20° con 7 bersagli mancati, a 2’15″7, mentre Christoph Pircher, con 8 errori, è 24° a 2’24″0, infine Davide Compagnoni, con 13/20 al poligono, termina 45° a 3’39″1.