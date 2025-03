Biathlon, Coppa del Mondo. Johannes Bø ha vinto a raffica a Nove Mesto

I Mondiali di Lenzerheide sono andati in archivio, ma la Coppa del Mondo di biathlon è ancora lontana dalla sua conclusione. Anzi, la corsa alla Sfera di cristallo riparte nei prossimi giorni da Nove Mesto na Morave.

Il massimo circuito ha effettuato scalo in Repubblica Ceca per la prima volta nell’inverno 2011-12, ovverosia quello precedente all’edizione dei Mondiali 2013. La manifestazione iridata, peraltro, è tornata una seconda volta nel 2024. Non va infatti dimenticato come gli appuntamenti tenuti nella Vysocina Arena siano sempre benedetti da una marea di spettatori.

Finora, sulle nevi della Moravia si sono disputate 27 gare maschili individuali di primo livello (3 venti km, 10 sprint, 9 inseguimenti, 5 mass start), alle quali bisogna sommate 4 staffette monosesso.

BIATHLON – COPPA DEL MONDO

TAPPA N° 7 – SETTORE MASCHILE

Località: Nove Mesto na Morave (Rep.Ceca)

Prima volta in calendario: gennaio 2012

Si è gareggiato l’ultima volta nel: febbraio 2024

Grandi eventi organizzati: Mondiali 2013 e 2024

PROGRAMMA DEL WEEKEND

Giovedì: Sprint

Sabato: Inseguimento

Domenica: Staffetta

ATLETA PIU’ VINCENTE IN ASSOLUTO

BØ Johannes Thingnes [NOR] – 10 vittorie

(1 IN, 3 SP, 3 PU, 3 MS) da dicembre 2018 a febbraio 2024

ALBO D’ORO ULTIMO QUINQUENNIO

2020 (SP) – BØ Johannes Thingnes [NOR]

2020 (MS) – BØ Johannes Thingnes [NOR]

2021 (SP) – DESTHIEUX Simon [FRA]

2021 (PU) – BØ Tarjei [NOR]

2021 (SP) – FILLON MAILLET Quentin [FRA]

2021 (PU) – FILLON MAILLET Quentin [FRA]

2023 (SP) – BØ Johannes Thingnes [NOR] [NOR]

2023 (PU) – BØ Johannes Thingnes [NOR] [NOR]

Mondiali 2024 (SP) – LÆGREID Sturla Holm [NOR]

Mondiali 2024 (PU) – BØ Johannes Thingnes [NOR]

Mondiali 2024 (IN) – BØ Johannes Thingnes [NOR]

Mondiali 2024 (MS) – BØ Johannes Thingnes [NOR]

ATLETI IN ATTIVITA’ GIA’ SALITI SUL PODIO

13 (10-3-0) – BØ Johannes Thingnes [NOR]

8 (2-1-5) – BØ Tarjei [NOR]

6 (2-2-2) – FILLON MAILLET Quentin [FRA]

3 (2-0-1) – FAK Jakov [SLO]

3 (0-0-3) – CHRISTIANSEN Vetle Sjåstad [NOR]

2 (1-1-0) – LÆGREID Sturla Holm [NOR]

2 (0-2-0) – LOGINOV Alexander [RUS]

2 (0-1-1) – JACQUELIN Emilien [FRA]

2 (0-0-2) – PONSILUOMA Martin [SWE]

1 (0-1-0) – SAMUELSSON Sebastian [SWE]

1 (0-1-0) – RASTORGUJEVS Andrejs [LAT]

1 (0-0-1) – BABIKOV Anton [RUS]

1 (0-0-1) – HOFER Lukas [ITA]

N.B. : vengono riportati tutti gli uomini formalmente in attività, al lordo di eventuali embarghi o squalifiche.

NAZIONI, PODI E VITTORIE

32 (16-9-7) – NORVEGIA

21 (7-7-7) – FRANCIA

10 (2-5-3) – RUSSIA

7 (0-4-3) – GERMANIA

5 (0-1-4) – SVEZIA

3 (2-0-1) – SLOVENIA

1 (0-1-0) – USA

1 (0-1-0) – LETTONIA

1 (0-0-1) – ITALIA

I PODI ITALIANI DEL PASSATO

3° posto

11 marzo 2021 – HOFER Lukas (SP)

ITALIANI, PRECEDENTI DONNE IN ATTIVITA’

HOFER Lukas

Gare disputate: 21

Podi: 1

Ingressi nella top-ten: 4

GIACOMEL Tommaso

Gare disputate: 11

Miglior risultato: 14° posto (PU marzo 2023)

BIONAZ Didier

Gare disputate: 8

Miglior risultato: 28° posto (SP Mondiali 2024)

Vantano presenze senza ingressi in zona punti anche Patrick Braunhofer ed Elia Zeni.

STAFFETTE, TUTTI I PODI

2013 {Mondiali} – NORVEGIA, Francia, Germania

2020 – NORVEGIA, Ucraina, Svezia

2021 – GERMANIA, Russia, Norvegia

2024 {Mondiali} – SVEZIA, Norvegia, Francia

STAFFETTE, PRECEDENTI ITALIA

L’Italia non è mai andata oltre il 6° posto, conseguito in due occasioni (2020 e Mondiali 2024)