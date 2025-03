Biathlon, rivoluzionato il programma gare a Pokljuka. I nuovi orari

Programma rivoluzionato a Pokljuka in occasione della penultima tappa stagionale della Coppa del Mondo di biathlon 2024-2025. Le temperature e le precipitazioni previste nei prossimi giorni hanno costretto l’IBU e gli organizzatori dell’evento sloveno ad effettuare alcune modifiche sostanziali al calendario settimanale e ai format di gara.

Nel dettaglio, le individuali pianificate inizialmente tra giovedì (donne) e venerdì (uomini) verranno sostituite da due short individual che si terranno nella giornata di giovedì 13 marzo (donne alle ore 11.30, uomini alle 15.15). Venerdì non si gareggia e gli organizzatori avranno dunque la possibilità di sistemare la pista in vista delle competizioni del weekend.

Un giorno di riposo che potrebbe anche essere sfruttato come opzione di riserva per lo svolgimento delle short individual. Le novità non finiscono qui, con le mass start domenicali che verranno anticipate di un giorno (sabato 15 marzo alle ore 13.35 la gara femminile, alle 15.45 quella maschile) e le staffette miste spostate dal sabato alla domenica (single mixed alle 12.05, staffetta mista alle 14.50).

Il Race Director Borut Nunar ha spiegato così la decisione: “La scorsa settimana la struttura era in ottima forma, ma le forti piogge e il vento caldo hanno causato gravi danni alla pista. Anche le previsioni meteo per questa settimana non sono ottimali, con altre piogge e temperature calde. Pertanto, abbiamo modificato il programma di gara in modo da reagire a queste previsioni e rendere più probabile la disputa di gare in condizioni eque e corrette. Possiamo concentrare la preparazione della neve sui circuiti da 2,5 km e 3 km e utilizzare il venerdì per la manutenzione. Sarà una settimana impegnativa e dobbiamo affrontarla giorno per giorno“.