Biathlon, Pokljuka è luogo ostico per l’Italia maschile in Coppa del Mondo

L’ottava tappa della Coppa del Mondo maschile di biathlon andrà in scena a Pokljuka, borgo che ribadisce la propria attitudine a essere un “coltellino svizzero”. La location delle Alpi Giulie è difatti entrata nel giro del massimo circuito nel 1992, senza tuttavia avere mai una collocazione fissa.

Generalmente si gareggia nell’impianto situato nelle vicinanze di Bled a dicembre o marzo (come in questo 2025). Cionondimeno, si sono viste collocazioni anche a gennaio, senza dimenticare i Mondiali organizzati febbraio. Dunque, qui la capacità di adattamento è una dote particolarmente spiccata.

Sinora a Pokljuka si disputate 64 competizioni maschili individuali di primo livello (13 venti km, 23 sprint, 17 inseguimenti, 11 mass start), a cui vanno sommate 9 prove a squadre monosesso e 10 gare miste.

BIATHLON – COPPA DEL MONDO

TAPPA N° 8 – SETTORE MASCHILE

Località: Pokljuka (Slovenia)

Prima volta in calendario: dicembre 1992

Si è gareggiato l’ultima volta nel: gennaio 2023

Grandi eventi organizzati: Mondiali 2001 e 2021

PROGRAMMA DEL WEEKEND

Venerdì: Individuale

Sabato: Gare Miste

Domenica: Mass Start

ATLETI PIU’ VINCENTI IN ASSOLUTO

BJØRNDALEN Ole Einar [NOR] – 5 vittorie

(2 SP, 2 PU, 1 MS) da gennaio 2004 a dicembre 2007

BØ Johannes Thingnes [NOR] – 5 vittorie

(1 IN, 2 SP, 2 PU) da dicembre 2018 a marzo 2023

ALBO D’ORO ULTIMO QUINQUENNIO

2020 (IN) – BØ Johannes Thingnes [NOR]

2020 (MS) – FILLON MAILLET Quentin [FRA]

Mondiali 2021 (SP) – PONSILUOMA Martin [SWE]

Mondiali 2021 (PU) – JACQUELIN Emilien [FRA]

Mondiali 2021 (IN) – LÆGREID Sturla Holm [NOR]

Mondiali 2021 (MS) – LÆGREID Sturla Holm [NOR]

2023 (SP) – BØ Johannes Thingnes [NOR]

2023 (PU) – BØ Johannes Thingnes [NOR]

ATLETI IN ATTIVITA’ GIA’ SALITI SUL PODIO

8 (5-1-2) – BØ Johannes Thingnes [NOR]

4 (1-2-1) – FILLON MAILLET Quentin [FRA]

3 (2-0-1) – LÆGREID Sturla Holm [NOR]

3 (0-2-1) – BØ Tarjei [NOR]

3 (0-0-3) – EDER Simon [AUT]

2 (1-1-0) – FAK Jakov [SLO]

2 (1-0-1) – JACQUELIN Emilien [FRA]

2 (0-0-2) – LOGINOV Alexander [RUS]

2 (0-1-1) – DALE Johannes [NOR]

1 (1-0-0) – PONSILUOMA Martin [SWE]

1 (0-1-0) – KÜHN Johannes [GER]

1 (0-1-0) – GUIGONNAT Antonin [FRA]

1 (0-1-0) – SAMUELSSON Sebastian [SWE]

1 (0-0-1) – CLAUDE Fabien [FRA]

N.B. : vengono riportati tutti gli uomini formalmente in attività, al lordo di eventuali embarghi o squalifiche.

NAZIONI, PODI E VITTORIE

48 (19-14-15) – NORVEGIA

36 (14-11-11) – RUSSIA

36 (12-15-9) – FRANCIA

30 (7-10-13) – GERMANIA

10 (4-3-3) – SVEZIA

9 (4-2-3) – AUSTRIA

8 (2-3-3) – BIELORUSSIA

3 (0-1-2) – LETTONIA

3 (0-0-3) – UCRAINA

2 (1-1-0) – SLOVENIA

2 (0-1-1) – SVIZZERA

1 (1-0-0) – FINLANDIA

1 (0-1-0) – REP.CECA

1 (0-1-0) – ESTONIA

1 (0-1-0) – ITALIA

1 (0-0-1) – USA

I PODI ITALIANI DEL PASSATO

2° posto

3 febbraio 2001 – CATTARINUSSI René (SP) {Mondiali}

ITALIANI, PRECEDENTI UOMINI IN ATTIVITA’

HOFER Lukas

Gare disputate: 25

Ingressi nella top-ten: 6

Miglior risultato: 6° posto (SP dicembre 2010)

GIACOMEL Tommaso

Gare disputate: 3

Ingressi nella top-ten: 2

Miglior risultato: 5° posto (PU gennaio 2023)

BIONAZ Didier

Gare disputate: 5

Miglior risultato: 21° posto (SP Mondiali 2021)

BRAUNHOFER Patrick

Gare disputate: 2

Miglior risultato: 36° posto (x2 SP e PU gennaio 2023)

Vantano presenze senza ingressi in zona punti anche Daniele Cappellari e David Zingerle.

GARE MISTE, PODI ULTIMO DECENNIO

STAFFETTE

2018 – FRANCIA, Svizzera, Italia

2020 – FRANCIA, Norvegia, Germania

2021 {Mondiali} – NORVEGIA, Austria, Svezia

2023 – FRANCIA, Italia, Svezia

SINGLE MIXED

2018 – NORVEGIA, Austira, Ucraina

2020 – FRANCIA, Estonia, Austria

2021 {Mondiali} – FRANCIA, Norvegia, Svezia

2023 – NORVEGIA, Francia, Svizzera

PROVE MISTE, PRECEDENTI ITALIA

2° posto

8 gennaio 2023 – (Bionaz, Giacomel, Wierer, Vittozzi)

3° posto

2 dicembre 2018 – (Vittozzi, Wierer, Windisch D., Hofer)