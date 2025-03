Biathlon, i convocati dell’Italia per Pokljuka: Giacomel faro della squadra azzurra in Slovenia

Saranno undici gli azzurri di scena a Pokljuka in occasione del penultimo appuntamento stagionale della Coppa del Mondo 2024-2025 di biathlon. La tappa slovena ha già dovuto modificare il programma iniziale, accorciando le individuali (adesso short individual) ed effettuando alcuni cambiamenti anche a livello di date tra cui l’inversione di mass start (che si terranno sabato) e staffette miste (posticipate alla domenica).

Il direttore tecnico della Nazionale italiana Klaus Höllrigl ha previsto la convocazione di Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Patrick Braunhofer, Elia Zeni, Daniele Cappellari in campo maschile e di Dorothea Wierer, Hannah Auchentaller, Michela Carrara, Samuela Comola, Martina Trabucchi e Linda Zingerle tra le donne.

Una sola novità rispetto a Nove Mesto, con Didier Bionaz che ha scelto di chiudere in anticipo la sua stagione dopo il cortocircuito al tiro delle ultime uscite. Non scontata invece la conferma del sestetto femminile ed in particolare di Zingerle, che continua dunque ad essere preferita ad una Rebecca Passler ormai vicina al top della condizione e reduce da buoni risultati in Ibu Cup.

L’obiettivo principale dell’Italia a Pokljuka è quello di fare bene soprattutto nelle short individual e nelle staffette miste per provare ad avvicinarsi al quinto posto della Svizzera nella classifica per nazioni maschile e femminile. Un eventuale sorpasso sulla selezione elvetica entro fine stagione consentirebbe infatti al movimento azzurro di avere a disposizione un pettorale in più per la Coppa del Mondo 2025-2026.