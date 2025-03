Biathlon, Tommaso Giacomel in piazza d’onore nella Sprint a Nove Mesto! Vince Jacquelin

Nell’oscurità di Nove Mesto (Cechia) un lampo nel cielo azzurro, chiamato Tommaso Giacomel. Il 25enne trentino si conferma in una nuova dimensione e inizia la settima tappa della Coppa del Mondo di biathlon con un altro podio. Nella 10 km Sprint sulle nevi ceche, a causa delle alte temperature, la giuria ha deciso di far partire la competizione con il sistema di partenza alternativo previsto dal regolamento IBU.

L’azzurro ha terminato in seconda posizione e la sua striscia di risultati nella top-6 si prolunga a otto prove individuali, considerando i Mondiali di Lenzerheide. Se si tiene conto dei piazzamenti dalla Mass Start vinta a Ruhpolding (Germania) nel massimo circuito internazionale, bisogna annoverare i due terzi posti nella Sprint e nell’inseguimento di Anterselva e questo riscontro che porta il computo a 4 top-3 nelle ultime quattro prove individuali in Coppa del Mondo. Sono otto i podi in toto, con il format sui due poligoni in cui sono quattro i risultati tra i primi tre per Tommaso. Indubbiamente, in vista della Pursuit dell’8 marzo, ci sono ambizioni, anche prendendo nota del suo ultimo giro (il miglior tempo di tutti).

Soltanto il francese Emilien Jacquelin (seconda vittoria nella Sprint in carriera e stagionale) ha saputo precedere il fantastico azzurro, trovando lo zero al poligono a differenza di Giacomel con un bersaglio mancato nella prima serie. Il transalpino si è imposto con un vantaggio 19.8 sul nostro portacolori. Tommy, comunque, si è tolto la soddisfazione di precedere il fuoriclasse norvegese Johannes Boe (2+0), distanziato di 20.9 dalla vetta.

A completare la top-5 sono stati l’altro transalpino Eric Perrot (1+0) a 22.8 e l’altro membro del Team Norge, Endre Stroemsheim (0+1) a 27.0. Da sottolineare i quattro francesi tra i primi dieci, viste la settima e ottava piazza di Quentin Fillon Maillet (1+1) a 33.6 e di Emilien Claude (1+0) a 37.0.

Con questo risultato, prendendo atto del 14° posto di Sturla Holm Laegreid, Boe balza in testa alla classifica di specialità con 342 punti e un vantaggio di 17 lunghezze su Jacquelin e di 36 su Laegreid. Quest’ultimo ha conservato la leadership della graduatoria generale, ma con solo 10 punti di margine sul citato Boe. Giusto sottolineare il settimo posto di Giaconel nella classifica complessiva (540) e la sesta in quella della Sprint (234).

Parlando degli altri azzurri, nessuno di loro è andato a punti: 44° Patrick Braunhofer (1+0) a 2:09.3, 45° Daniele Cappellari (0+0) a 2:15.2, 46° Lukas Hofer a 2:16.3 e 61° Didier Bionaz (3+1) a 2:45.7. Giacomel, Braunhofer, Cappellari e Hofer saranno presenti nell’inseguimento.