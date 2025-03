Beach volley, Gottardi/Scampoli vincono il derby a Yucatan e sono ai quarti! Azzurri ancora in corsa nel torneo maschile

Primo torneo del nuovo quadriennio del beach volley, nel Challenge di Yucatan, e subito un derby e una coppia azzurra ai quarti di finale nel torneo maschile. Le buone notizie riguardano anche gli uomini che piazzano due coppie agli ottavi di finale, entrambe attese da sfide sulla carta molto complicate.

Tra le donne la prima impresa della nottata italiana è stata compiuta da Orsi Toth/Bianchi che, nei sedicesimi di finale, hanno sconfitto 2-1 le favorite cinesi Wang/Xia. La coppia italiana è partita forte (5-2) ed ha mantenuto il vantaggio fino al 18-15, poi ha subito un break micidiale di 0-6 nel primo set vinto dalle asiatiche con il punteggio di 21-18. Nel secondo set dominio assoluto della coppia azzurra che si è portata sul 15-7 ed ha vinto con il punteggio di 21-10. Nel terzo set azzurre avanti 8-5 ma raggiunte dalle cinesi sull’8-8. Nel finale sono state Wang/Xia a presentarsi davanti in dirittura d’arrivo (12-13) ma Bianchi/Orsi Toth hanno piazzato il break decisivo di 3-0 ed hanno vinto 15-13, conquistandosi così il posto negli ottavi e la sfida con le connazionali Gottardi/Scampoli.

Derby senza storia nei quarti con Gottardi/Scampoli che hanno letteralmente dominato il primo set, vinto 21-12. Nel secondo set equilibrio fino al 12 pari, poi break di Gottardi/Scampoli che si sono portate sul 16-12 e hanno gestito il vantaggio nel finale vincendo 21-16. Gottardi/Scampoli nel quarto di finale in programma alle 19 ora italiana affronteranno ancora una volta le statunitensi Toni/DeBerg, già battute nel girone preliminare.

Doppia vittoria per le coppie italiane nei sedicesimi di finale del torneo maschile. Ranghieri/Alfieri hanno avuto la meglio 2-1 sulla coppia canadese composta da Scahchter e Pickett. Partenza ad handicap degli azzurri che si sono trovati sotto 5-15 nel primo set ed hanno ceduto col punteggio di 10-21. Nel secondo parziale bella reazione di Ranghieri/Alfieri che sono partiti forte, portandosi sul 10-3, si sono fatti quasi raggiungere sul 12-11, poi hanno piazzato un altro break per il 15-11 che ha aperto la strada per il 21-16 finale. Nel tie break dopo un avvio stentato gli azzurri si sono portati sul 7-5 e non sono stati più ripresi fino al 15-12 conclusivo. Alle 16.00 ora italiana Ranghieri/Alfieri affronteranno i forti cubani Diaz/Alayo.

Vittoria tutt’altro che scontata anche per Cottafava/Dal Corso contro gli statunitensi Schalk/Shaw, battuti 2-1. La coppia italiana è partita male (2-6), ha rimontato fino al 14-16 e poi ha subito un break micidiale che ha permesso agli statunitensi di imporsi 17-21 nel primo set. Nel secondo parziale bella reazione degli azzurri che si sono portati sul 13-7 e poi hanno proseguito fino al 21-14 conclusivo. Tie break già segnato in pochi minuti con gli azzurri che si sono portati sul 9-1 ed hanno gestito al meglio la reazione dei rivali vincendo 15-9. Sempre alle 16.00 sfida durissima per la coppia italiana contro i campioni del mondo cechi Perusic/Schweiner.

TORNEO MASCHILE

Sedicesimi di finale: 1 Dressler/Waller AUT [17] – Heidrich/Jordan SUI [29] [Q] 2-0 (25-23, 21-19)

2 Hölting Nilsson/Andersson, E SWE [9] – Pfretzschner, L./Winter GER [7] 2-1 (21-18, 17-21, 21-19)

3 Bedritis/Rinkevics LAT [19] – Just/Huster GER [16] 1-2 (21-16, 13-21, 11-15)

4 Penninga/Immers NED [4] – Hammarberg/Berger T. AUT [11] 2-1 (22-24, 21-16, 15-10)

5 Guto/Vitor Felipe BRA [12] – Rotar/Gauthier-Rat FRA [24] 1-2 (12-21, 26-24, 13-15)

6 Schalk/Shaw USA [15] – Cottafava/Dal Corso ITA [3] 1-2 (21-17, 14-21, 9-15)

7 Pedrosa/Campos POR [23] – Sagstetter/Sagstetter GER [21] 2-0 (21-12, 22-20)

8 Schachter/Pickett CAN [22] – Alfieri/Ranghieri ITA [31] [Q] 1-2 (21-10, 16-21, 12-15)

Ottavi di finale: 1 Grimalt M./Grimalt E. CHI [2] – Dressler/Waller AUT [17]

2 Evans/Budinger USA [6] – Hölting Nilsson/Andersson, E SWE [9]

3 Haussener/Friedli SUI [26] [Q] – Just/Huster GER [16]

4 Adelmo/Mateus BRA [30] [Q] – Penninga/Immers NED [4]

5 Bassereau/Aye, C. FRA [13] – Rotar/Gauthier-Rat FRA [24]

6 Perusic/Schweiner CZE [5] – Cottafava/Dal Corso ITA [3]

7 Pedro /Renato BRA [25] [Q] – Pedrosa/Campos POR [23]

8 Diaz/Alayo CUB [1] – Alfieri/Ranghieri ITA [31] [Q]

TORNEO FEMMINILE

Sedicesimi di finale: 1 Clancy/Milutinovic AUS [15] – Carro/Paula ESP [24] [Q] 2-1 (21-10, 19-21, 15-12)

2 Michelle/Poletti PAR [14] – Newberry/Whitmarsh USA [31] [Q] 1-2 (18-21, 21-14, 11-15)

3 J. Zh. Wang/X. Y. Xia CHN [4] – Orsi Toth, R./Bianchi ITA [17] 1-2 (21-18, 10-21, 13-15)

4 Toni/DeBerg USA [6] – Placette/Richard FRA [19] 2-0 (21-18, 21-10)

5 Vieira/Chamereau FRA [23] [Q] – Svozilova/Stochlova CZE [22] 0-2 (19-21, 18-21)

6 Torres/Gutierrez MEX [8] – Hegeile/Vitoria BRA [10] 2-0 (21-16, 29-27)

7 Paulikiene/Raupelyte LTU [5] – Anderson/Bauer USA [20] 1-2 (20-22, 21-17, 12-15)

8 Carol/Rebecca BRA [1] – Shields/Hodel USA [28] [Q] 2-0 (24-22, 30-28)

Ottavi di finale: 1 Hladun/Lazarenko UKR [16] – Clancy/Milutinovic AUS [15] 2-0 (22-20, 21-12)

2 Andressa/Tainá BRA [7] – Newberry/Whitmarsh USA [31] [Q] 0-2 (12-21, 16-21)

3 Gottardi/Scampoli ITA [11] – Orsi Toth, R./Bianchi ITA [17] 2-0 (21-12, 21-16)

4 Scoles/Denaburg USA [13] – Toni/DeBerg USA [6] 1-2 (16-21, 21-16, 10-15)

5 Klinger D./Klinger R. AUT [3] – Svozilova/Stochlova CZE [22] 2-1 (21-18, 8-21, 15-10)

6 Hildreth/Van Gunst USA [12] – Torres/Gutierrez MEX [8] 2-0 (21-11, 21-16)

7 Hüberli/Kernen SUI [9] – Anderson/Bauer USA [20] 2-1 (21-17, 13-21, 15-9)

8 Álvarez M/Moreno ESP [2] – Carol/Rebecca BRA [1] 2-1 (21-15, 17-21, 15-11)

Quarti di finale: 1 Newberry/Whitmarsh USA [31] [Q] – Hladun/Lazarenko UKR [16]

2 Toni/DeBerg USA [6] – Gottardi/Scampoli ITA [11]

3 Hildreth/Van Gunst USA [12] – Klinger D./Klinger R. AUT [3]

4 Álvarez M/Moreno ESP [2] – Hüberli/Kernen SUI [9]